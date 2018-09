Bratäpfel wie von der Oma

Neulussheim.Für einige Augenblicke wird es immer still im evangelischen Gemeindehaus, wenn Pfarrerin Katharina Garben vor Beginn des Essens bei der Aktion „Gemeinsam statt einsam“ ein Tischgebet spricht. Zeit, Gott zu danken für alles, was da ist und was vorbereitet wurde, ihn zu bitten, an unserer Seite zu gehen und uns zu geben, was wir brauchen. Fröhlich unterwegs sein und mit anderen Zeit zu teilen.

...