Anzeige

Neulußheim.„Es sind alles Zweitklässler, die heute für sie singen“, stellte Lehrerin Annette Schrepp die muntere Schar vor, die im Seniorenzentrum „Haus Edelberg“ für einen fröhlichen Vormittag sorgte.

Fröhliche Lieder, passend zum sehnlichst erwarteten Frühling, die Lust auf Bewegung machten. Und die von den Schülern, von ihrer Lehrerin mit der Gitarre begleitet, mit viel Körpereinsatz vorgetragen wurden. Und das berühmte „Bruder Jakob“ gab es gleich in mehreren Sprachen zu hören – von russisch über Kroatisch bis hin zu Türkisch und Spanisch reicht die Palette der an der Schule vertretenen Sprachen, von Englisch und Französisch ganz zu schweigen und so erklangen auf die Originalzeilen des französischen Kinderlieds Frère Jacques.

Viel zu schnell war die Zeit vorbei, es hieß Abschied nehmen. Doch Schrepp, die sich sehr freute, mit den Kindern zu Besuch sein zu dürfen, war nicht das erste Mal im Haus Edelberg und auf keinen Fall zum letzten Mal, schon im Sommer werden sie und die Kinder wiederkommen, versprach sie zum Abschied vom „Haus Edelberg“. / aw