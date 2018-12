Bücherbestand wird entstaubt

Neulußheim.Um die Bücherei ist es nicht zum Besten bestellt. Ein veralteter Medienbestand, geringe Ausleihzahlen und wenig Aufenthaltsqualität schmälern die Attraktivität. Wie genau es um die Einrichtung bestellt ist, hat das neue Team der Bücherei, seit diesem Jahr im Amt, in einem Konzept zusammengefasst und samt der empfohlenen Maßnahmen dem Rat übermittelt. An erster Stelle wird dabei die Erneuerung des Medienbestands genannt.

„Die Bücherei will sich neu positionieren“, stellte Bürgermeister Gunther Hoffmann mit Bezug auf das von den Mitarbeitern erstellte Entwicklungskonzept fest, das bereits im Ausschuss diskutiert und für gut befunden worden war. Hoffmann schlug dem Rat für das kommende Jahr eine Erhöhung des Etats der Bücherei von 5000 Euro auf 20 000 Euro als ersten Schritt vor. Im Herbst könne dann über weitere Schritte entschieden werden.

Das Konzept war die eine Seite der Medaille, ein auf ihm fußender Antrag der CDU-Fraktion die andere. Deren Sprecher Norbert Jakobi forderte darin die dauerhafte Erhöhung des Etats auf 10 000 Euro jährlich. Kalkuliert hatte er diesen Satz auf der Grundlage des Konzepts mit dem Durchschnitt dessen, was die Gemeinde im Rhein-Neckar-Kreis pro Einwohner für ihre Büchereien ausgeben: 1,43 Euro. Macht bei 7000 Einwohnern im Ort die besagte Summe.

Die Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen, sie beriet die Mitarbeiter bei der Erstellung des Konzepts, empfiehlt einen Medienbestand von zwei pro Einwohner, für Neulußheim hieße dies 14 000 Medien, mindestens jedoch 10 000 Medien. Der hiesige Bestand lag Anfang des Jahres bei rund 11 000 Medien, die jedoch zum Teil veraltet oder nicht mehr brauchbar waren. Das Team hat deshalb rund 3000 Medien aussortiert, wie Jakobi in seinem Antrag festhielt. Weshalb er einen jährlichen Sonderetat von 8000 Euro für mindestens fünf Jahre forderte, um den alten Bestand erreichen zu können.

Sonderetat gefordert

Weiterhin, so der Christdemokrat, benötige die Bücherei einen zweiten Rechner und einen PC-Arbeitsplatz für die Recherche der Nutzer. Die Beschaffung einer CD-Hörstation hielt er für sinnvoll.

Unterm Strich stimmte Jakobi dem Etat von 20 000 Euro für das kommende Jahr zu. Für die Folgejahre forderte er einen Etat von 10 000 Euro und den erwähnten Sonderetat von 8000 Euro bis 2023 zur Aktualisierung des Medienbestands.

Wie sich zeigen sollte, waren alle Sprecher am Ratstisch mit dem Vorschlag der Verwaltung einverstanden, er wurde einstimmig gebilligt, dennoch entzündete sich eine Diskussion um die Frage der Urheberschaft der Rettungsaktion. Für die SPD nahm Heidi Roß in Anspruch schon vor Jahren auf den Missstand hingewiesen zu haben. Die SPD habe 2015 gemeinsam mit den Grünen beantragt, über die Personalsituation in der Bücherei zu sprechen, eine zweite Personalstelle gefordert. „Nun, nach fünf Jahren hat die CDU die Forderungen der SPD verstanden“, spottete Roß.

Dem hielt Jakobi entgegen, dass die SPD vor drei Jahren mehr Personal gefordert habe, heute es um die Sachausstattung der Bücherei gehe. Damals erfolgte keine Analyse, der Antrag der SPD sei nicht begründet gewesen, nun stütze man sich auf ein Konzept. Dem hielt Hanspeter Rausch (SPD) entgegen, dass die Umsetzung des vorliegenden Konzepts in der Konsequenz mehr Personal erfordere. Die SPD habe dies damals genauso gesehen, die personelle Aufstockung jedoch als ersten Schritt erachtet.

Andreas Sturm (CDU) blickte gleichfalls in die Vergangenheit, erinnerte daran, dass vor drei Jahren niemand gewusst habe, wie es mit der Bücherei weitergehe.

Monika Schroth (Grüne) konnte dem Vorschlag der Verwaltung, der auf dem Antrag der CDU fußt, gleichfalls zustimmen. „Jeder Euro, der für Bildung und Kultur ausgegeben wird, ist sinnvoll.“ Auch sie sparte nicht mit Kritik, dass der Antrag ihrer Fraktion von vor einem Jahr über die Neukonzeption der Bücherei zu reden, im Sande verlief. Vielleicht, vermutete sie, mache es doch einen Unterschied, welche Fraktion einen Antrag stelle. Wie es im Rat häufig nicht auf Inhalte ankomme, sondern darauf, wer eine Sache oder einen Antrag einbringe. Vom neuen Rat erhofft sie sich hier eine Änderung.

Das vorliegend Konzept bezeichnete sie als sehr gut, die Erhöhung der Mittel für die Bücherei sei notwendig. Medienbestand erneuern und ausbauen, barrierefreier Zugang und mehr Aufenthaltsqualität – Schroth regte an, sich schon jetzt Gedanken über neue, größere Räume zu machen. Beispielsweise im Alten Schulhaus Bau A, wobei das ganze Gebäude der Bücherei dienen soll.

Sven Nitsche (FWV) freute sich über das Konzept, mit dem der Rat nun endlich belastbare Zahlen in der Hand halte. Gefallen hat ihm auch der Vergleich mit den umliegenden Gemeinden, den Zahlen von Bund und Land – so könne man die Bücherei gut einordnen.

Verlässliche Zahlen

Nitsche sah keine großen personellen Veränderungen in dem Konzept, eher eine Steigerung der Effizienz. Er sprach sich für den Vorschlag der Verwaltung aus, auf 20 000 Euro zu gehen. Dies als ersten Schritt, um dann im Herbst über die weitere Vorgehensweise zu beraten. Man sei bisher mit einer Politik der kleinen Schritte, denen größere folgen, gut gefahren.

Ingeborg Bamberg (fraktionslos) sprach von einem fundierten Konzept, das die Aufgaben der Bücherei definiere. Was ihr etwas fehlte war die Vernetzung, die Eingebundenheit in ein Netz von ehrenamtlichen Helfern, ohne die es nicht gehe.

Einstimmig folgte der Rat dem Vorschlag der Verwaltung, im kommenden Jahr den Ansatz auf 20 000 Euro zu erhöhen. Der Antrag der CDU für die Folgejahre fand keine Mehrheit, im kommenden Jahr will das Gremium erneut beraten.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 15.12.2018