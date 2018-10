Buntes Treiben nicht nur auf dem Messplatz

Neulußheim.An diesem Wochenende dreht sich in der Gemeinde alles um die Kerwe, die am gestrigen Abend durch Bürgermeister Gunther Hoffmann mit einem Fassbieranstich offiziell eingeläutet wurde.

Heute wird das Fest mit zahlreichen Aktivitäten fortgesetzt. So wird der Jugendtreff „Point“ um 13 Uhr mit der Kerweschlumpel zu einer Traktorfahrt aufbrechen und öffnet um 14 Uhr die Begegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt, in der selbst gebackener Zwiebelkuchen angeboten wird. Und wer es lieber süß mag, der kann sich für leckeren Kuchen und Kaffee entscheiden.

Seit 30 Jahren mit von der Partie ist bei der Kerwe der Heimatverein mit seinem Stand auf dem Messplatz. Unter dem Motto „Weck, Worscht un Woi“ hat er einiges zu bieten, was Leib und Seele zusammenhält. Am Kerwemontag beginnt der Betrieb beim Heimatverein ebenfalls um 14 Uhr. Die Senioren des Hauses Edelberg sind zu Kerwe-kaffee und -kuchen eingeladen. Der Leierkastenmann hat sich angemeldet und spielt bekannte Lieder auf der Drehorgel. An beiden Kerwetagen werden am Stand des Heimatvereins wiederum die bunten Luftballons für den guten Zweck fliegen.

Und natürlich ist am Sonntag von 13 bis 17 Uhr der Gewerbeverein mit seinen Mitgliedern beim Kerwetreiben dabei. Geboten wird ein verkaufsoffner Sonntag, bei dem jedes Kind bis sieben Jahren in einem der teilnehmenden Geschäfte ein Ticket für eine Freifahrt auf dem Rummelplatz erhält.

Auch ansonsten haben sich die teilnehmenden Geschäfte viel einfallen lassen. So gibt es bei der Buchhandlung Dräger 20 Prozent Kerwe-rabatt, bei der Lußhardt-Apotheke ein kostenfreies Heißgetränk und bei der Bäckerei Bauer den beliebten Windbeutel zum Kerwepreis. Fahrrad Schwarz verteilt Fahrradschläuche an seine Kunden, bei Immobilien Fath und Unser-Büroservice gibt es Nachlässe auf Neuaufträge und bei Hair-Wellness einen feschen Kerweschnitt.

Ein Besuch des verkaufsoffenen Sonntags macht also nicht nur Laune, er lohnt sich auch. aw

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 20.10.2018