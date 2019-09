Butz: Es hat sich zum Erfolgsmodell entwickelt

Neulußheim.Zum 50-jährigen Bestehen der Jugendfeuerwehr, das mit einem großen Familienfest gefeiert wurde, konnten die Besucher erleben, mit wie viel Engagement die Jugendlichen ihre Feuerwehr vertreten. Die vorbildliche Jugendarbeit, die die Freiwillige Feuerwehr leiste, wirke sich auf die ganze Gesellschaft und insbesondere auf die Gemeinde positiv aus, freute sich Kommandant Harald Butz. Zum Familienfest waren unter anderem Bürgermeister Gunther Hoffmann und einige Gemeinderäte gekommen.

In den 50 Jahren hat sich zwar viel geändert – nicht aber die Freude an diesem besonderen Ehrenamt. Die ersten Jugendleiter waren Alfred Kuppinger und Georg Schmidt. Aus den 18 Jugendlichen von damals sind mittlerweile gestandene Feuerwehrleute geworden. Für die Nachwuchsarbeit bei hohem Ausbildungsniveau sorgen heute Jugendwartin Eva Stojakowitsch und Jugendleiter Markus Koch, die zurzeit 13 Jungen und Mädchen betreuen.

Hohe Anforderungen

Die beiden finden: „Das Erlernen der Fähigkeiten im Ernstfall stellt gestern wie heute hohe Anforderungen an die Jugendlichen, die sie aber im Bravour meistern. Sie begegnen den Übungen und damit den zukünftigen im Ernstfall zu leistenden Aufgaben mutig, aber immer mit dem notwendigen Respekt. Doch bis zum ersten richtigen Einsatz vergehen etliche Jahre.“ Man sei eine starke Truppe, die viel Spaß zusammen habe. Gemeinsame Aktivitäten wie Ausflüge, Übungen und Teilnahme an Wettkämpfen oder an Zeltlagern förderten Tolerenz und Teamgeist. Ganz besonders am Herzen liegt der Feuerwehr die Freundschaft zur Partnerwehr in Langebrück.

Demonstrationen des Könnens bei den örtlichen Veranstaltungen zeigen, dass sich die Neulußheim keine Sorgen um qualifizierten Nachwuchs machen müsse. Interessierte Jugendliche sind natürlich immer willkommen.

„Ich bin stolz auf meine Feuerwehrkameraden, die sich täglich den Herausforderungen, die eine Feuerwehr leisten muss, stellen“, sagte Harald Butz. „Was vor 50 Jahren mit der Jugendfeuerwehr begann, hat sich bis heute zu einem Erfolgsmodell entwickelt.“

Der Kommandant und seine Mannschaft hatten zusammen auch mit dem rührigen Freundeskreis der Feuerwehr für das große Familienfest zum 50-jährigen Bestehen alles vorbereitet. Die große Helferschar stand für die vielen Besucher bereit.

Der von der Jugendfeuerwehr Anfang des Jahres initiierte Malwettbewerb zum Familienfest der Feuerwehr für alle Grundschüler von der ersten bis zur vierten Klasse war ein riesiger Erfolg. Neben der Ausstellung der über 150 wunderschönen Bilder warteten die jungen Künstler gespannt auf die Prämierung und Sonderverlosung. Bei der Anzahl der kreativen Werke hatte es die Jury nicht leicht.

Gutscheine und Tickets

Für jede der teilnehmenden Klassen gab es für die drei schönsten Bilder Preise wie Gutscheine der Buchhandlung Dräger, Karten für das Aquadrom und Eisgutscheine. Ganz spannend wurde es, die Gewinnerin der Sonderverlosung gezogen wurde. Hanna gewann für das Bundesligaspiel zwischen der TSG 1899 Hoffenheim Mainz 05 zwei Karten.

Spielstände wie Hüpfburg und Feuerwehrtechnik für die Kinder sowie die Möglichkeit, mit dem Feuerwehrauto eine kleine Runde zu drehen, waren ein großer Spaß. Wie man mit einem Feuerlöscher einen Brand löscht, konnten die Kinder unter Aufsicht von Jörg Petersen ausprobieren. Mit der Feuerwehrspritze auf Dosen zu zielen war gar nicht so einfach.

Für die Erwachsenen bot sich die Möglichkeit, an einem Feuerlöschtrainer zu sehen, wie man im Notfall reagieren sollte. Und sogar Bürgermeister Gunther Hoffmann sah man mit einem Feuerwehrspreizer üben, wie man einen Tennisball von einem Punkt zum anderen bewegt. Bewirtungsstände luden zum Verweilen ein und ließen auch bei Kaffee und Kuchen keine Wünsche offen.

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 23.09.2019