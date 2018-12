Chor setzt auf Besinnlichkeit

Neulußheim.Besinnlichkeit verbindet man in der Regel weniger mit dem AGV Belcanto. Hockenheims moderner Chor ist in der Region eher für seine Showauftritte mit ausgefeilten Choreographien bekannt. Dass der Gesangsverein auch anders kann, will er bei seinem Adventskonzert „Christmas in your Eyes“ am Sonntag, 23. Dezember, in der evangelischen Kirche beweisen.

„Wir möchten nach unserem großen Showkonzert im März und unserem Sängerball letzten Monat eine neue Facette zeigen“, berichtet Vorsitzende Jessica Wooley. „Dieses Mal gibt es keine große Show, sondern wunderschöne Chormusik zum Entspannen kurz vor Weihnachten.“

Der musikalische Leiter Özer Dogan übt mit dem Chor bereits seit Sommer ein abwechslungsreiches Programm mit modernen Weihnachtsklassikern wie „Mary, did you know?“ oder „All I want for Christmas“ ein. „Es werden aber nicht nur Weihnachtslieder gesungen. Auch ruhige Songs von Bette Midler oder Michael Jackson werden die Gäste zum Träumen einladen.

Begleitet wird der Chor von seiner Band. „Als Dankeschön für die treuen Fans wird das Konzert keinen Eintritt kosten, aber dennoch wie immer ein Spektakel werden“, ist sich Dogan sicher. Der Verein freut sich über Spenden nach dem Konzert. Konzertbeginn ist um 17.30 Uhr, Einlass um 17 Uhr. zg

