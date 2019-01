Christdemokrat Norbert Jakobi tritt nicht mehr an

© Zeuner

Neulußheim.Auf die Frage der Redaktion, wer denn nochmals bei der Kommunalwahl aus den Reihen der amtierenden Gemeinderäte in Neulußheim antreten werde, und wann die Nominierungen der Kandidaten stattfinden, erhielten wir eine unterschiedliche Resonanz.

Bedeckt halten sich die Freien Wähler, deren Fraktionsvorsitzender Sven Nitsche auf den Brauch seiner Wählervereinigung verweist, im Vorfeld von Wahlen keine Angaben zu Personen oder Listen zu machen. Wenn die Liste steht, werde er uns und damit die Öffentlichkeit darüber unterrichten.

Überhaupt keine Resonanz war von den Sozialdemokraten zu hören. Da diese jedoch schon im Vorfeld der Wahl ihre Fraktion neu aufgestellt haben – Annette Schmidt nahm den Platz von Dagmar Engelhardt ein, die aus dem Rat ausschied – darf angenommen werden, dass die amtierende Fraktion sich nun geschlossen der Nominierungsveranstaltung der SPD stellt.

Auch bei den Grünen steht die Liste noch nicht. Fest steht jedoch, wie uns Fraktionssprecherin Monika Schroth mitteilt, dass sie und ihr Kollege Alexander Mansel wieder antreten werden. Die Aufstellung ist für Mitte Februar terminiert.

Paukenschlag bei der Union

Nachdem Ingeborg Bamberg die CDU-Fraktion während der Amtszeit des Rates verlassen hat, sie gehört dem Gemeinderat derzeit als fraktionsloses Mitglied an, war klar, dass es bei der CDU zu Veränderungen kommt. Bamberg selbst tritt bei der Kommunalwahl mit ihrer Liste „Wir für Neulußheim“ an.

Die eigentliche Überraschung verkündet jedoch CDU-Fraktionsvorsitzender Norbert Jakobi: Er und Dr. Stefanie Köbrich treten zur Wahl nicht mehr an. „Für Dr. Köbrich war es in letzter Zeit aufgrund des beruflichen Engagements immer schwieriger, an den Sitzungen des Gemeinderates, der Ausschüsse und der Fraktion teilzunehmen. Da es sich abzeichnet, dass ihre Arbeitsbelastung eher mehr als weniger wird, hat sie sich entschlossen, nicht mehr zu kandidieren. Sie hat und möchte die Arbeit im Gemeinderat zu hundert Prozent machen“, erklärt Jakobi.

Zu seiner eigenen Person stellt er fest, dass er 67 Jahre alt werde und deshalb verzichte: „ Ich war immer gerne und mit großem Engagement Gemeinderat. Wenn man wie ich diese Tätigkeit sehr engagiert betreibt, nimmt das natürlich auch viel Zeit in Anspruch. Nach nunmehr 20 Jahren, davon 15 Jahre als Fraktionsvorsitzender und zehn Jahre als Bürgermeisterstellvertreter, sehe ich jetzt den richtigen Zeitpunkt als gekommen, aufzuhören.“

Zwar hätten er und Köbrich nochmals kandidieren können, so Jakobi, doch hätte er es für unehrlich gehalten, dann nur ein paar Monate im Rat zu sein. Er freut sich auf jeden Fall, dass bei der Nominierung der CDU sein Sohn Thorsten antritt.

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 31.01.2019