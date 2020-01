Clown Julchen sorgt für Spaß

Neulußheim.Dieses Jahr dürfen sich alle faschingsbegeisterten Kinder freuen: Es gibt einen Kinderfasnacht in der Hardthalle und zwar am Samstag, 15. Februar. Einlass ist um 14.11 Uhr, Programmbeginn gegen 14.33 Uhr. Die Veranstaltung endet um 17.11 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 4 Euro, für Kinder 3 Euro.

Die hauptamtliche Angestellte Yvonne Diehm ist mit den Ehrenamtlichen des Kommunalen Kinder- und Jugendtreffs Point fleißig in den Vorbereitungen. Für Speis und Trank ist gesorgt, es wird jede Menge Spiele geben, eine Polonaise und das Tanzen kommt auch nicht zu kurz. Als Highlight des Nachmittags hat sich Clown Julchen angekündigt, die mit ihrem Show-Mix aus Zauberei und Bauchrednerei Groß und Klein unterhalten wird und für gute Laune sorgt. Wer die Veranstaltung mit einer Kuchenspende unterstützen möchte, kann sich im Point unter Telefon 06205/39 22 66 melden. Diese kann am Veranstaltungstag ab 12 Uhr in der Hardthalle abgegeben werden. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 30.01.2020