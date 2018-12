Coversongs der 1950er-Jahre

Neulußheim.Warum sollte das, was im Sommer mit erfrischenden Getränken, bei herrlichem Sommerwetter großen Anklang gefunden hatte, nicht auch in der Vorweihnachtszeit funktionieren? Über 100 Neulußheimer folgten den am Rand des Gebäudes aufgestellten Lichtergläsern. Sie zeigten den Weg in den Garten des Kulturtreffs, dem Alten Bahnhof, zur angekündigten Vor-Ort-Begegnung der Neulußheimer Sozialdemokraten in Form eines winterlichen Dämmerschoppens.

Trotz der milden Temperaturen genossen die Gekommenen den heißen Winzerglühwein. Und wer keinen heißen Roten mochte, bekam einen wohl temperierten für sein Weinglas angeboten. Ob Politik, Ortsgeschehen oder plaudern mit Nachbarn über das in wenigen Wochen endende Jahr. Auch den anwesenden Gemeinderäten konnten Fragen gestellt werden. Aus anderen Ortsvereinen und dem Kreis konnte die Vorsitzende Miriam Walkowiak Gäste begrüßen und der Bundestagsabgeordnete Lothar Bindung unterbrach, von Stuttgart kommend, seine Fahrt.

Walkowiak nutzte den Tag, um Dank an diejenigen zu sagen, die sich aktiv und ehrenamtlich für die Gesellschaft engagieren. Zum Gelingen trug auch Stefan Zirkel aus Wiesloch an seiner Gitarre bei. Neben akustischer Popmusik, Coversongs aus den 1950er-Jahren oder eigenen deutschen Titeln gab es auch weihnachtliche Klänge zu hören.

Gewinner des Mundarträtsels

Miriam Walkowiak und Vorstandsmitglied Dagmar Engelhardt prämierten die Sieger der Preisverleihung des Mundarträtsels des Sommerfestes im September. Die Gewinner waren Anika Hirsch (1.), Peter Sieber (2.) und Ines Thorn (3.). rhw

