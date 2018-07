Anzeige

Neulußheim.Wo klingt ein heißer Sommertag schöner aus als am Ufer eines Sees? Nirgends, findet die Band Delta Rock, bietet aber eine Aufwertung in Form von heißen Klängen an. Zum zweiten Mal spielt das Quintett am Samstag, 21. Juli, ab 20.30 Uhr bei der „ASV-Rocknacht beim Schorsch“ am Eichelgartensee.

Bandleader und Bassist Jens Kreft hofft, dass trotz der Konkurrenz unter anderem durch die Formel 1 der Andrang ähnlich groß wird wie bei der Premiere im Vorjahr. Schließlich locken nicht nur ein Classic-Rock-Programm mit Titeln wie „More than a feeling“ von Boston, „Carry on wayward son“ von Kansas oder Deep Purples „Burn“, sondern auch die berühmten „Steffele“-Hähnchen, die Pächter Georg Keller an den Grill hängt. Und der Eintritt ist frei.

Delta Rock bringen für den Auftritt am See als Special Guest den Sänger Patrick Sühl aus Köln mit, laut Kreft ein absoluter Spezialist in Sachen Classic Rock. An der Gitarre ist Max Jeschek aus Wiesloch statt Peter Kassner zu hören. „Kommen und feiern“ gibt Kreft als Motto der „rustikalen Rockveranstaltung“ in dem nach allen Seiten offenen Zelt mit Blick auf den See aus.