Dämmerschoppen am Alten Bahnhof

Neulußheim.Bei hellem Kerzenschein und gutem Winzerglühwein laden die Sozialdemokraten zu ihrer letzten Vor-Ort-Begegnung in diesem Jahr ein. Statt der traditionellen Glühweinparty im Anwesen von Gemeinderat Hanspeter Rausch hat sich der SPD-Ortsverein etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Ein Dämmerschoppen, der schon im Sommer guten Anklang gefunden hatte, soll sich auch im Winter am Alten Bahnhof für zwanglose Gespräche und Meinungsaustausch anbieten. Einfach nach Feierabend neue Leute kennenlernen, um mit ihnen mit einem heißen Winzerglühwein oder einem guten Roten und knusprigem Gebäck auf den Ausklang des Jahres anzustoßen.

Es soll ein entspannter Abend mit Freunden werden. Eingeladen sind alle, die unterhaltsame Töne an der Gitarre von Stefan Zirkel bei wärmenden Getränken „fer umme“ und netten Gesprächen genießen wollen. Außerdem werden die drei eingeladenen Gewinner des Mundart-rätsels, das beim Sommerfest der Sozialdemokraten viel Anklang gefunden hat, erfahren, welchen Preis sie gewonnen haben.

Fragen an die anwesenden Gemeinderäte oder an die Mitglieder des Ortsvereins können in zwangloser Atmosphäre gestellt werden. Mitglieder und Bevölkerung sind am Mittwoch, 5. Dezember, 19 Uhr, zur Veranstaltung an den Alten Bahnhof eingeladen. rhw

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 01.12.2018