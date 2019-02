Dampfnudeln sorgen für Hochbetrieb

Neulußheim.Mit einem gemeinsamen Gebet eröffnete Pfarrerin Katharina Garben das beliebte Freitagsessen der evangelischen Kirchengemeinde und lud alle ein, es sich bei Kartoffelsuppe und Dampfnudeln gut gehen zu lassen. Und wenn die Seele gewärmt wird, dann darf auch der Leib Wärmendes vertragen, so ein Gast.

Das ließen sich die über 90 Gäste nicht dreimal sagen, stand doch das Lieblingsgericht mit Dampfnudeln und Kartoffelsuppe wieder einmal auf der Speisekarte. Im vergangenen Jahr hatte man einmal ausgesetzt. Ein bisschen Abwechslung muss ja auch sein, so das Küchenteam.

„Darauf habe ich mich schon die ganze Woche gefreut“, so Friedel Wagner. „Die frisch gekochte Kartoffelsuppe ist eh schon lecker. Aber dazu noch zwei Dampfnudeln und Vanillesoße, das ist einfach ein Gedicht.“

Küchenchef Dr. Ralf Wagner war sprachlos. Und das will etwas heißen. Kein Schöpflöffel Suppe war übrig und die vor zwei Jahren weniger gefragte Weinsoße hätte in diesem Jahr auch mehr sein dürfen. Dafür war die Vanillesoße aber ausreichend vorhanden. Was aber am Ende des Essens das Wichtigste war, waren die zufriedenen Gesichter der Mittagsgäste. Seele und Leib waren gewärmt. Und auch die zwei Durchreisenden waren dankbar für das warme Mittagessen. So etwas bekommen wir nicht alle Tage, so der Ältere von den beiden.

„Viele Hände machen der Arbeit ein schnelles Ende.“ So heißt es in einem Spruch. Und das gilt auch jede Woche für das Kirchenprojektteam. Tische gestellt, eingedeckt, auf- und abgetragen, gebrutzelt, gekocht, jede Menge Geschirr gewaschen. Blitzblank wird die Küche und der Saal hinterlassen.

Und Josef Schellenberger bringt in der Zeit die nicht gehfähigen Gäste nach Hause. Einfach ein super eingespieltes Team.

Am kommenden Freitag übernehmen die Neulußheimer Landfrauen mit ihrer Vorsitzenden Ingrid Esslinger die Gemeindeküche und das „Gemeinsam statt einsam-Team“ darf Gast sein. rhw

