Dampfnudeln wie bei Oma

Neulußheim.Der Ortsverband der SPD lädt traditionell zu seinem Sommerfest am ersten Sonntag im September in und um die Neulußheimer Grillhütte ein. Das Fest beginnt am Sonntag, 2. September, um 11 Uhr und endet gegen 18 Uhr, wobei die Sozialdemokraten auf bestes Wetter hoffen. Aber auch bei trübem Wetter lädt die Grillhütte zum gemütlichen Verweilen ein.

Spezialität des Tages sind die beliebten Dampfnudeln mit selbst gemachter Kartoffelsuppe, wie aus Omas Küche. In diesem Jahr ist man zwar mit mehr Dampfnudeln auf den Ansturm vorbereitet. Wenn sie aber „all“ sind, dann sind sie „all“.

Wer möchte, kann die Dampfnudeln auch mit Vanille- oder Weinsoße kombinieren und für die, die es herzhaft mögen, gibt es Steaks vom Grill und heiße Wurst. Allerlei kühle Getränke runden das Sommerfestangebot ab. Auch für den Nachmittagskaffee ist gesorgt: Vom Käsekuchen bis zur leckeren Torte, das reichhaltige Kuchenbüffet wird sicher jedermann erfreuen.

Das vor ein paar Jahren gestartete beliebte Mundarträtsel wird zum Denken animieren und die Gewinner erwartet ein schönes Geschenk. Obwohl alle SPD-Gemeinderäte die Helferschürzen umgebunden haben, gibt es immer wieder die eine oder andere Möglichkeit, sich mit ihnen über die aktuelle Gemeindepolitik zu unterhalten. rhw

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 27.08.2018