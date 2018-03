Anzeige

Neulußheim.Groß war die Wiedersehensfreude im Langebrücker Bürgerhaus – eine kleine Neulußheimer Delegation hatte sich zum Jahresempfang auf den Weg in die sächsische Partnergemeinde begeben. Ein Neujahrsempfang im März klingt recht ungewöhnlich, doch in Langebrück ist das Tradition, es kommt halt nur darauf an, wie es verpackt wird, so lädt Ortsvorsteher Christian Hartmann eben zum Frühjahrsempfang.

Gekommen waren zum einen Gemeinderätin Ingeborg Bamberg mit ihrem Mann Michael und zum anderen drei Neulußheimer vom früher existierenden Freundeskreis – Jürgen Mellein sowie Ursula und Erich Brenzinger – über die Ortsvorsteher Christian Hartmann in seiner Begrüßung sagte, dass sie schon ein klein wenig Langebrücker sind.

Im vergangenen Jahr ruhte die Partnerschaftsbeziehung zwischen beiden Kommunen, die 545 Kilometer voneinander entfernt liegen, etwas. Doch so schnell geben beide die Hoffnung nicht auf. Im Gegenteil, die Langebrücker wollten in diesem Jahr einen neuen Impuls setzten, so reisten sie traditionell zum Neujahresempfang in die Kurpfalz.