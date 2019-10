Das Ensemble sprüht vor Spielfreude

Neulussheim.„Wenn ich groß bin, spiele ich bei euch mit!“, zehn Jahre ist es her, dass Tamara Montag in der ersten Vorstellung der Theaterlöwen Gast war – heute steht sie mit 18 Jahren mit auf der Bühne. Eine tolle Sache, dass der Wunsch von damals im „kleinen“ Jubiläumsjahr des Löwenrudels Realität wird, findet sie beim Probenbesuch.

Im Dreiakter „Hochzeitstag mit Hindernissen“ von Werner Lachmann hieß es: „Tochter gesucht!“ Andreas Werner hatte über die Jahre losen Kontakt mit Tamara gehalten und sich Anfang des Jahres mit dem Rollenangebot bei ihr gemeldet. Jetzt steht sie als eine der beiden Töchter von Angela (Birgit Schuppel) und Martin Brandel (Andreas Werner) auf den Brettern, die die Welt bedeuten und ist „nur ein wenig aufgeregt“, wie sie erzählt. Doch debütiert sie nicht allein, mit Heidi Kulpinski hat sich ein weiteres neues Gesicht im Schauspielensemble eingefunden. Sie ist mit Birgit Schuppel befreundet, deren Spielfreude teilt sie und steigt als Flora Marian ins Geschehen ein.

Mit Lachgarantie

Der Name des Autors ist Programm, die Lachmuskeln werden an drei Aufführungsabenden stark strapaziert, das versprechen bereits die Kurzpassagen, die während des Probeabends zu erleben sind. Zum Inhalt: Angela und Martin Brandel könnten an diesem Tag ihren fünfundzwanzigsten Hochzeitstag feiern. Angela hat auch schon zwei Überraschungen für Martin bereit. Und sie ist davon überzeugt, dass ihr Mann dieses Mal an den Hochzeitstag gedacht hat, denn es wurde ein riesiger Blumenstrauß abgegeben. Auf dem Kärtchen steht: „Von deinem Liebling”.

Am Hochzeitstag „geladen“

Dann kommt Martin nach Hause. Er ist ganz schön „geladen”. Soeben hat er von der Bank erfahren, dass Angela ihr gemeinsames Konto um ein Mehrfaches seines Gehaltes überzogen hat. Seine Stimmung steigt nicht gerade als er den Blumenstrauß sieht, der ganz bestimmt nicht von ihm ist. Und als er dann noch erfährt, dass seine Frau mit einem fremden Mann gesehen worden ist, hängt der Haussegen endgültig schief.

Klingt nicht nur nach einer Menge schräger „Zufälle“, in die der Puppenverkäufer Leo Lang (Shayan Katebi) dank ausgefeilter Wortwahl ordentlich Würze und Verwirrung bringt. Ob wohl auch die Puppen tanzen? Addiert man die perfekte Mimik der Akteure und deren Spieltalent hinzu, wird der Auftritt visuell und hörbar rund.

Zehn Jahre sind zehn Aufführungen der Theaterlöwen, was hat sich in der Zeit getan? Andrea Wetzler spricht von den Veränderungen und teilweise Mehrbelastungen privater und beruflicher Art, die es einigen „Löwen“ nicht mehr möglich macht mitzuspielen: „Wir wollen unbedingt weitermachen, aber wir haben festgestellt, dass wir einen Gang zurückschalten müssen.“

Noch Restkarten erhältlich

Während das Team in den neuen Teamshirts mit Löwenaufdruck weiter probt, schildert Wetzler: „Es gibt nur noch drei Aufführungen, kein Theaterdinner mehr, das wunderschön, aber sehr aufwändig gewesen ist.“ Den sozialen Aspekt, die Notgemeinschaft Neulussheim finanziell zu unterstützen, führt das Löwenrudel weiter: „Ein Euro vom Eintrittspreis geht an die Notgemeinschaft“, unterstreicht Wetzler. In den Pausen werden Getränke und von „Klaus“, dem Wurstverkäufer, ebendiese als Snack angeboten. Vergnüglich werden die Abende auf jeden Fall. Noch gibt es einige Restkarten.

Aufführungen finden am Freitag, 25. Oktober, die Premiere, am Samstag, 26. Oktober, jeweils 19 Uhr und am Sonntag, 27. Oktober, 17 Uhr, statt.

Dieses Jahr gibt es kein Theater-dinner, ein Euro pro Eintrittskarte geht als Spende an die Notgemeinschaft. Gespielt wird in der Aula der Lusshardtschule in Neulußheim.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 19.10.2019