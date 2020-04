Das Federkleid leuchtet erneut

Neulußheim.Der Phönix, ein Symbol des ewigen Lebens, ist vor gut 16 Jahren in der Gemeinde gelandet, um vor dem „Alten Bahnhof“ als Wächter der Kunst allmorgendlich zu seinem Jungfernflug aufzubrechen. Nun hat er eine Wiedergeburt erfahren, zu der es keines Feuerballs bedurfte, sondern allenfalls ein paar Tuben Farbe.

Eher ein Pulver, korrigiert Ulrike Apfel, die Witwe des vor etwas mehr als einem Jahr verstorbenen Künstlers Bernhard Apfel, der den „Phönix“ schuf und damit die besondere Beziehung zwischen ihm, den Künstler, und seiner Kunstgemeinde, zum Alten Bahnhof, in eine Plastik fließen ließ.

Apfel, der über drei Jahrzehnte in der Verwaltung tätig war, sich seiner Kunst ein Vierteljahrhundert nebenberuflich widmet, wirkte seit Ende der 1990er Jahre als freischaffender Künstler und stellte 2002 erstmals in der „Guten Stube“ der Gemeinde, dem Alten Bahnhof, aus. Geknüpft hatte den Kontakt zu dem aus Bayern stammenden, mittlerweile in Leimen wohnenden Künstler Wolfgang Treiber, der auf Anhieb von dessen Werken begeistert war.

Obwohl, zur ersten Ausstellung in Neulußheim musste er schon ein bisschen überredet werden. Der ganz Aufwand für ein Wochenende schien ihm doch etwas groß, doch dann belehrten ihn die Neulußheimer eines Besseren und stürzten sich förmlich auf seine Kunst. Mit dem Erfolg, dass die Heimreise wesentlich einfacher vonstattenging – Apfel hat kaum mehr Kunstwerke, die er zurückbringen musste. Noch weitere dreimal sollte er in der Gemeinde seine Kunst präsentieren, stets ein Ereignis für den ganzen Ort.

Werk ziert die Schulaula

Und im Jahr 2002 schuf er für die Aula der Lusshardtschule das monumentale „Die Geburt des Wassers“, das den Blick des Betrachters auch nach langen Jahren noch immer mit neuen Aspekten des Schalks belohnt, der in Apfels Werken lebt.

2004 schenkte Bernhard Apfel die Skulptur „Phönix“, die er 2003 geschaffen hatte, der Gemeinde, seitdem ist sie vor dem Alten Bahnhof Wind und Wetter ausgesetzt. Was seine Spuren hinterlassen hat, dem Holz ist der Wechsel der Jahreszeiten, sind Hitze und Nässe anzusehen. Doch das war vom Künstler kalkuliert, das Vergängliche, das im Phönix täglich seine Entsprechung hat, sollte sich auch in der Plastik finden.

Sehr zur Freude von Wolfgang Treiber, für den der Phönix nichts von seiner Faszination verloren hat. Im Gegenteil. Ursprünglich hatte man von der Installation vor dem Gebäude abgeraten, die Furcht vor Vandalismus ließ um das Kunstwerk bangen. Doch nichts dergleichen geschah, der Phönix blieb vom Verwitterungsprozess abgesehen unangetastet. Doch er bekam nicht nur Falten, er verblasste zusehends, weshalb ihm Ulrike Apfel mit einem Farbauftrag neues Leben verleiht. Nicht mit grellen Farben, aber doch so, dass er zu leuchten beginnt.

Und so wird sich der Reim von Bernhardt Apfel über seinen Phönix „Morgens um sieben, fängt der Vogel an zu fliegen, um abends sich in Ehren, im Feuer zu verzehren“ weiterhin täglich in Erinnerung rufen und der Vogel weiterhin über die Kunst und über den Alten Bahnhof in der Gemeinde wachen.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 02.04.2020