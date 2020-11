Das Gesicht der Volksbank

Neulußheim.Eigentlich war ein großes Fest für Freunde und Weggefährten geplant. Anna Krämer hätte dort gesungen und Heinz Kuppinger hätte sich garantiert nicht lumpen lassen. Zu gut ist bei allen noch die Erinnerung an den 60. Geburtstag präsent. Aber zu Corona-Zeiten ist eben alles anders. „Das Fest muss leider ausfallen, aber wenn ich gesund bleibe, wird es nachgeholt“, sagt der Neulußheimer, der am Sonntag 70 wird und voller Elan steckt wie eh und je.

Heinz Kuppinger ist ein geselliger Mensch, deshalb geht ihm die Corona-Zwangspause durchaus auf den Geist. Mit den Freunden beim Lions-Club Hockenheim diskutieren, sich im Gemeinderat mit seiner Meinung zu Wort melden, als Ratgeber im Aufsichtsrat der Bank für Wohnungswirtschaft in Mannheim fungieren, sich im Verein für Bürgerhilfe in Neulußheim für Bedürftige engagieren – das sind Aktivitäten ganz nach dem Geschmack des Neulußheimers. Reisen mit seiner Frau, ein Essen mit Bekannten oder Freuden – das vermisst er derzeit.

Aber Heinz Kuppinger ist ja ein unverbesserlicher Optimist und weiß, dass das alles wieder kommt. So lebt er bis heute sein Leben. 1950 in Hockenheim geboren, zog seine Familie mit dem 12-jährigen Heinz nach Neulußheim um. Der Banklehre folgte als junger Mann schon die Filialleitung in Neulußheim. Hier baute er sein Haus und sein Fleiß wurde belohnt, als er 1985 in den Vorstand der Volksbank Hockenheim berufen wurde. Es gehörte schon gehörig Mut dazu, im Jahr 1999 als erste Volksbank überhaupt über eine Landesgrenze hinweg mit Speyer-Neustadt zu fusionieren. Gegen massive Widerstände des Verbands aber mit der Rückendeckung seiner Vertreter und Aufsichtsräte.

Fusion übern Rhein als Meisterstück

Heinz Kuppinger hat die immer größer werdende Volksbank weiterhin geprägt, war einer der Wegbereiter der inzwischen riesigen Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz – und er identifiziert sich noch immer voll und ganz mit ihr, hält den Kontakt und wirbt bei Baufirmen und Geschäftsleuten bis heute für „seine Volksbank“. „Die Fusion über den Rhein hinweg war Ihr Meisterstück“, lobte der Aufsichtsratsvorsitzende und leider viel zu früh verstorbene Reinhard Oelbermann Kuppinger zum letzten runden Geburtstag.

Oelbermann war auch Kuppingers Partner bei einem zweiten Coup, der ihm in Hockenheim gelang. Im März 2004 war Heinz Kuppinger die treibende Kraft bei der Gründung des Lions-Club Hockenheim und Umgebung. Reinhard Oelbermann, der Lions-Präsident in Speyer, stand Pate und gab ihm viele Tipps. Noch immer ist Kuppinger im Führungskreis des Lions-Clubs aktiv, viele 10 000 Euro an jährlichen Spenden sind vom Serviceclub in gemeinnützige Hilfsangebote in der Region geflossen. Tolle Konzerte und Events wurden auf die Beine gestellt.

Und als ob das nicht reichen würde, ist Heinz Kuppinger auch noch politisch engagiert. Schon 1985 übernahm er das Amt des Vorsitzenden bei den Freien Wählern, zwölf Jahre lang behielt er es. Seit 1994 ist er im Gemeinderat, ab 2008 war er zweiter und seit 2019 erster Bürgermeisterstellvertreter. Dafür wurde er dieses Jahr auch mit der silbernen Ehrennadel und der Ehrenurkunde des Gemeindetages geehrt. Bei der Gemeinderatsarbeit hat er immer die Sachentscheidung im Blick, mag politische Ränkespiele nicht und freut sich, wenn Meinungsvielfalt am Ende in einer guten Entscheidung für die Bürger mündet.

Heinz Kuppinger war bis zur Pensionierung Ende 2014 das Gesicht der Volksbank in der Verwaltungsgemeinschaft Hockenheim, er war Banker aus Leidenschaft, behielt aber immer mit seinem ehrenamtlichen Engagement die Basis im Blick – das macht ihn bis heute aus.

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 28.11.2020