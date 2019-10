Das Märchen vom verliebten Prinzen

Neulußheim.Die Gemeindebücherei lädt zur Vorlesezeit am Donnerstag, 17. Oktober, 16 Uhr, ein. Susanne Berli liest Kindern ab drei Jahren die Geschichte „Prinz Franz total verliebt“ von Angelika Glitz und Annette Swoboda vor.

Prinz Franz will heiraten und zieht durch sein Land, um eine Frau zu suchen. Die Schnuckis tun alles, um den Prinzen auf sich aufmerksam zu machen, aber der beachtet sie gar nicht. Er hat Gerdas Lachen gehört und ist so verzaubert von ihr, dass für ihn schon entschieden ist: Er will Gerda. Auch für Gerda war es Liebe auf den ersten Blick und sie legen sofort den Hochzeitstermin fest. Doch Franz ist zu eitel, um seine Brille aufzusetzen. Und so sieht er Gerda und die Schnuckis das erste Mal bei der Hochzeit.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht nötig. Auch Eltern und Großeltern sind willkommen. zg

