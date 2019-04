Das wahre Wesen der Dinge ergründen

Neulußheim.Stephanie Schröter zeigt am Wochenende unter dem Titel „Reflexionen“ Skulpturen aus ihrem Werk im Kulturtreff Alter Bahnhof. Nach Gottfried Wilhelm Leibniz – „Die Reflexion ist nichts anderes als die Aufmerksamkeit auf das, was in uns ist“ – beschäftigt sich die Künstlerin mit verschiedenstem Material eher abstrakten Figuren, die ihren Ursprung im Figürlichen teils mehr, teils weniger erahnen

