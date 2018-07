Das Wichtigste am Beruf ist Neugier

Anzeige

Eine andere Frage der Schüler ließ sich leichter beantworten: die nach den Fähigkeiten, die einen Redakteur auszeichnen. An erster Stelle steht dabei die Neugier. Und die lässt sich von Wikipedia nicht so einfach abspeisen. Immerhin hätte das ursprüngliche Wort für Nachricht auch ganz anders heißen können als gerade Zeitung. Weitersuchen. Spätestens beim Duden wird man fündig, das Wort stammt vom mittelhochdeutschen Wort „zidunge“ ab und schaut man auf das verwandte mittelniederländische Wort „tidinge“, wird die Herkunft klar: Es bedeutete ursprünglich „vor sich gehen“, „vonstattengehen“, „sich ereignen“.

Fragen nach der täglichen Arbeit

Also Neugier und Nachfragen. Für die Schüler der Klassen 4 a, 4 b und 4 c, die von ihren Klassenlehrern Steffen Schneider, Tanja Löschmann und Bettina Strempel durch das Projekt „Klasse Kids“ geführt wurden, kein Problem – viele Fragen haben sie sich notiert. Die gehen los mit den Arbeitszeiten, der Frage der Bezahlung und der nach Zuständigkeiten und sind mit der Frage, woher die Nachrichten kommen und wie sie ins Blatt gelangen, noch lange nicht erschöpft.

Meist führen die Antworten zu neuen Fragen, und so tauchen alle gemeinsam in die Welt der Medien ein, die vom Takt der Nachrichten bestimmt wird. In der rund um die Uhr etwas passiert, was sich in Nachrichten, Berichten und Reportagen auf den Seiten wiederfindet. Mit diesen wird die Druckmaschine gespeist, die unermüdlich Zeitungen gebiert, ein nie versiegender, ständig aktualisierter Strom von Neuigkeiten.

Und wie wird man ein Teil dieser Welt, war eine in allen drei Klassen gestellt Frage. Die Antwort war stets gleich – neugierig sein, berichten wollen. Sich schon als Jugendlicher mit Block und Stift auf die Suche nach Nachrichten machen und vielleicht für die Schülerzeitung Berichte verfassen – schon vor der Volljährigkeit darf man für uns schreiben, und wir sind immer auf der Suche nach Nachwuchs – und langsam mit der Zeitung verwachsen.

Auch aufs Datum kommt es an

Und dann werden die Kinder schnell merken, dass man viele Geschichten schreibt: Interessante (hoffentlich), spannende (manchmal), traurige und schöne – aber lustige? Natürlich gibt es Nachrichten, die sind lustig, aber die hat man ja nicht selbst geschrieben.

Na ja, vielleicht war es die Geschichte vom Duo „Hanse-Heinz“ so eine, das sich angeblich im Doppelpack in einer Gemeinde der Region zur Bürgermeisterwahl stellen wollte. Was einige Leser geglaubt haben, andere nicht. Am wenigsten diejenigen, die aufs Datum gesehen hatten: Es war der 1. April.

