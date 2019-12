Dem Dichter folgen

Neulußheim.Kann ein vor über 400 Jahren verstorbener Schriftsteller im digitalen Zeitalter noch Wege zum Erfolg aufzeigen? Andreas Sturm ist davon überzeugt. Doch sein Buch „Das Shakespeare-Prinzip“ rechnet der Anglist und Theologe nicht zur „verbissenen Ratgeber-Literatur“, vielmehr möchte er mit dessen Einsichten, Weisheiten und Geschichten einen neuen Zugang zum Dichter schaffen.

„Shakespeare wurde erfolgreich, indem er Genregrenzen überschritt, Perspektiven wechselte und eine anschauliche Sprache verwendete – diese Impulse können auch in der heutigen Zeit noch wertvoll sein“, merkte Sturm bei seiner Buchvorstellung im Kulturtreff Alter Bahnhof an. Der Dramatiker habe die Grundstrukturen der menschlichen Natur erkannt und beschrieben. Seine Figuren seien nicht eindimensional, sondern vielschichtig, und an Persönlichkeitsmerkmalen und Verhalten von Intriganten, Liebenden, Helden, Rächern und Verlierern habe sich wenig geändert, sagte der Kenner.

Dramenfiguren im Alltag erkennen

Er erkenne überall Grundstrukturen aus den Dramen des Mannes aus Stratford-upon-Avon, erzählte Andreas Sturm, und er suche oft nach Parallelen zwischen seinen Mitmenschen und den Shakespeare-Figuren. Das helfe dabei, gelassen zu bleiben und nicht alles zu ernst zu nehmen – vor allem in Gemeinderatssitzungen, sagte der Bürgermeisterstellvertreter und gab zu: „Ich hätte in meinem Leben viele Fehler vermeiden können, hätte ich auf meine Shakespeare-Intuition gehört.“

So zeige der Dramatiker beispielsweise, dass der richtige Umgang mit Not und Krise ein besonderes kreatives Potenzial entfalten könne. Als wegen des Pestausbruches in London 1593 alle Theater geschlossen wurden, habe sich Shakespeare auf Auftragsdichtungen verlegt – und damit nachhaltig seinen Schreibstil verbessert, seine poetische Kunst verfeinert. Die weiteren Kapitel behandeln beispielsweise Kommunikation, Glaubwürdigkeit, Mut zum Geheimnis, Mäßigung, Gelassenheit und Zielstrebigkeit.

Wolfgang Treiber freute sich seitens des Kulturtreffs, dass der Shakespeare-Enthusiast das Kleinkunst-Spektrum des Alten Bahnhofs in Richtung Literatur erweiterte.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 18.12.2019