Der alte Ort wird lebendig

© spd

Neulußheim.Eine sehr gute Resonanz erlebten die Freien Wähler bei ihrem Seniorennachmittag, denn viele waren der Einladung der FWV gefolgt. Im Rahmen aktiver Seniorenpolitik hatte man ins Haus der Feuerwehr eingeladen, heißt es in einer Pressemitteilung der FWV.

Der frühlingsfarben dekorierte Saal mit gelben Tischdecken sowie der aromatische Duft von frischem Kaffee vermittelten eine gemütliche Willkommensatmosphäre. Schnell füllten sich die aufgestellten Tische und Stühle und beeindruckte das Angebot an leckeren Kuchen, die die FWV-Frauen bereitgestellt hatten. Der Vorsitzende des FWV-Ortsvereins, Sven Nitsche, begrüßte die Anwesenden und wünschte einen kurzweiligen Nachmittag.

Nitsche nahm die Anwesenden mit auf eine bebilderte Zeitreise durch Neulußheim. Ausgehend von der Altlußheimer Straße sah man den Ortseingangsbereich und die Geschäfte entlang der Hauptstraßen in der aktuellen und in Ansichten aus vergangenen Tagen. Schnell wurden bei den Gästen viele Erinnerungen wach und an den Tischen wurden lebhaft mit „weißt Du noch“ Lebensumstände und Gegebenheiten von damals ausgetauscht.

Film zeigt Vorzüge der Gemeinde

Den Abschluss bildete der erste Film der Freien Wähler zur Kommunalwahl, in dem ein Streifzug durchs heutige Neulußheim einen Überblick bot, wie gut man in der Gemeinde leben kann. Der Film ist auf Youtube im Kanal der Freien Wähler Neulußheim zu sehen. sn

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 10.04.2019