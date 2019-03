Der Comedian liegt ihm nicht

Neulußheim.Vom einstigen „MusiZierFisch“, als der er 2011 in Neulußheim gastierte, hat er sich gesellschaftskulturell weiterentwickelt: Am Freitagabend machte der in Weinheim geborene Klavierkabarettist und studierte Pädagoge Daniel Helfrich in der Vier-Sterne-Gemeinde Station, um seinem hin- und hergerissenen Publikum diesmal zu erzählen „Eigentlich bin ich ja Tänzer“.

In einem Jackett, das an

...