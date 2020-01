Der Einsatz zahlt sich aus

Neulußheim.Nach einem arbeitsreichen Jahr und dem Erfolg bei der Kommunalwahl zogen der Ortsverein der Freien Wähler eine positive Bilanz auf der Generalversammlung, heißt es in der Pressemitteilung. Die Plätze im großen Saal des Feuerwehrhauses waren belegt und der Vorsitzende Sven Nitsche führte durch das Ortsgeschehen, während Dr. Karl Ludwig Ballreich anschließend die Gemeinderatsarbeit der letzten zwölf Monate zusammenfasste.

Das vergangene Jahr war geprägt vom Wahlkampf und in vielen Bildern wurden noch einmal die Stationen der Kandidatenansprache, der einzelnen Wahlaktivitäten sowie die Vielzahl an Gesprächen aufgelistet, die mit den Bürgern geführt wurden. Es zeigte sich immer wieder, dass die Freien Wähler mit der breiten Vielfalt ihrer Mitglieder und Kandidaten große Bevölkerungsteile erreichen, heißt es in der Mitteilung weiter. Die zahlreichen Besuche und Begehungen, die Präsenz im Ort, bei Veranstaltungen und bei Entscheidungsbrennpunkten brachten immer wieder wertvolle Impulse in die Ratsarbeit. Und dieses Zuhören schätzten auch die Wähler, die die Freien Wähler zur stärksten Fraktion wählten.

Kompromisse beim Lärmschutz

Dr. Ballreich konnte den Anwesenden unterschiedliche Projekte des vergangenen Jahres aufzählen, die von den Gemeinderäten der Freien Wähler immer im Interesse der Bürger bewertet wurden.

In zähem Ringen erfolgte dann die Suche nach Kompromissen, wie etwa bei der Lärmaktionsplanung oder den abweichenden Interessenslagen bei Bauvorhaben. Nicht nachvollziehen können die Freien Wähler die langwierigen Projekte beim Thema Transnet, wo es ein leichtes wäre, die neuen Stromleitungen auf die bestehenden Strommasten zu installieren.

Obwohl die derzeitige Trasse schon deutlich länger besteht als das nun ins Feld geführte Naturschutzgebiet, sollen jetzt alternative Trassen über St. Leon geprüft werden, wobei die aktuell bestehenden Masten dann nicht abgebaut würden, denn auf ihnen befinden sich weitere Versorgungsleitungen, die nicht zum Ersatzstrom für das abgeschaltete Kraftwerk gehören.

Gleiches gilt für das Schneckentempo bei der Salierbrücke. Bauvorhaben dieser infrastrukturellen Bedeutung dürfen nicht mit solch einer geringen Zahl von Bauarbeitern ausgeführt werden. Auch beim Bahnhof war man fassungslos, wie realitätsfern und ziellos hier geplant und gebaut wurde.

Urkunde und Geschenk

Für seine großen Verdienste sowohl im Ortsverein als auch in der Gemeinderatsfraktion wurde anschließend Friedbert Langlotz mit einer Urkunde und einem Präsent ausgezeichnet und zum Ehrenmitglied ernannt.

Nitsche rief dabei noch einmal einige Stationen in Erinnerung und man war stets um seinen fachlichen aber auch menschlichen Rat dankbar. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 31.01.2020