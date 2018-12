Der Erfolg hat viele Väter

Der Bücherei mehr Geld für einen Neuanfang zu gewähren war ein richtiger Schritt des Gemeinderates. Für die Attraktivität einer Wohngemeinde wie Neulußheim ist eine gute Infrastruktur von großer Bedeutung, und dazu zählt die Bibliothek.

Dem neuen Team der Bücherei, das sich nun anschickt, die Einrichtung mit neuem Leben zu erfüllen, kann man nur Glück auf seinem Weg wünschen. Und einen Gemeinderat an seiner Seite, der es dabei wohlwollend begleitet. Was wohl angesichts des Gerangels um die Vaterschaft der Idee „Rettet die Bücherei“ gewährleistet sein dürfte, wenn die „Väter“ künftig auch zu ihrer Verantwortung stehen.

Doch im Ernst – natürlich ist es wichtig, Ross und Reiter zu nennen, doch sollte der Blick am Ratstisch stets in die Zukunft gehen und nicht in der Vergangenheit auf der Suche nach alten Rechnungen sein. Und wenn dann der am Ratstisch geäußerte Wunsch in Erfüllung gehen sollte, künftig auf die Inhalte zu achten, nicht auf den, der sie vorbringt, dürfte einer gedeihlichen Entwicklung in der Gemeinde nichts im Wege stehen.

Dem Team der Bücherei sollten die Daumen gedrückt und Erfolg gewünscht werden –und der hat ja bekanntlich viele Väter.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 15.12.2018