Den Männern an den Fritteusen muss ein dickes Lob ausgesprochen werden. Viele helfende Hände, keine Warteschlangen, ob man nun Zander am Stück, als Filet oder Seelachsfilet wollte. Ein super eingespieltes Helferteam. Der neue Fischerkönig Chris Krupp hatte an diesem Tag weniger mit Fisch zu tun. Er stand hinter dem Tresen und so manch kühles Getränk wurde von ihm und seinen weiteren Kollegen abgezapft.

Musikanten spielen auf

Bürgermeister Gunther Hoffmann lässt es sich auch nie nehmen, seine Senioren an den Tischen zu begrüßen und ihnen viel Spaß und Freude zu wünschen. Sein Rathausteam war zur Mittagspause im Festzelt zu finden und genossen das gemeinsame Fischessen mit ihrem Chef.

Dem Vorsitzenden Hans Niedermayer war es dann eine besondere Freude, Hermanns Musikanten zu begrüßen, die noch mehr Stimmung ins Zelt brachten.

Den Senioren hat es auf jeden Fall gut beim Angelsportverein „Früh auf“ am Eichelgartensee gefallen. Und vielleicht findet sich im Veranstaltungskalender der Gemeinde am Fischerfestmontag 2019 wieder die Notiz: „Einladung der Senioren zum Fischerfest“. rhw

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 06.07.2018