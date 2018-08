„Der größte Erfolg meiner künstlerischen Laufbahn“

Neulussheim/Gent.Bei der 32. Ausstellung für Bildende Kunst des Internationalen Eisenbahnerverbandes für Künstler und Intellektuelle (FISAIC) in Gent hat Dieter Scheck in der Kategorie Mischtechnik einen beachtlichen sechsten Platz belegt.

Qualifiziert hatte sich der in Neulussheim lebende Künstler über die von der Stiftung Bahn-Sozialwerk ausgeschriebene Landeskunstausstellung Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen und die Bundeskunstausstellung in Berlin (wir berichteten). In der Bundeshauptstadt hatte eine Jury aus 249 Arbeiten nationaler Künstler 30 Kunstwerke für die Ausstellung des Internationalen Eisenbahnerverbandes im belgischen Gent ausgewählt, die vom 5. bis 15. August stattfand.

Der 62-jährige Autodidakt mit dem Künstlernamen „Diedier Hugeno“ hat auch die Jury in Gent mit seinem Werk „Saxonair“ überzeugt. Persönliche Eindrücke von einer mehrtägigen Künstlergala mit abwechslungsreichem Programm schilderte das Mitglied der Altlussheimer Künstlergruppe im Gespräch mit unserer Zeitung.

Scheck: „Ich bin sehr stolz, dass ich es über die Landes- und Bundesausstellung in die Endausscheidung nach Gent geschafft habe, für die sich insgesamt 212 Künstler aus acht Nationen qualifiziert haben. Der sechste Platz in der Kategorie Mischtechnik mit etwa 25 Bewerbern ist der bisher größte Erfolg meiner künstlerischen Laufbahn!“

Tief beeindruckt war Scheck von der Präsentation der Kunstwerke in der Kirche des „Großen Beginenhofes“. In der von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannten Örtlichkeit konnte Scheck bei der Preisverleihung am Montag, 13. August, seine Urkunde aus den Händen des stellvertretenden Generalpräsidenten der FISAIC entgegennehmen. Der Preisverleihung vorgeschaltet war am gleichen Tag ein Empfang im Rathaus Gent durch die dortige Kulturreferentin Annelies Storms. Als weiteren Höhepunkt des mehrtägigen Programms nannte Scheck die Vernissage am Samstag, 11. August, mit Ansprachen von Charles Chiers, Präsident der Technischen Kommission Bildende Kunst, und dem stellvertretenden FISAIC-Generalpräsidenten Kurt Neuwirth.

Scheck abschließend: „Das Ergebnis motiviert mich, meinem künstlerischen Ansatz, mit aus dem Rahmen fallenden Arbeiten treu zu bleiben. In zwei Jahren findet die nächste internationale Ausstellung der FISAIC in Kroatien statt. Ich werde versuchen, mich auch dafür zu qualifizieren.“ mey

