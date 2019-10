Der Jahrgang 1939 feiert den 80. Geburtstag

Neulußheim.35 Neulußheimer trafen sich in der „Blautanne“ in Altlußheim, um den 80. Geburtstag zu feiern. Vorher waren einige auf dem Friedhof, um der verstorbenen Schulkameraden zu gedenken. Eine Blumenschale wurde am „Engel“ auf dem Neulußheimer Friedhof aufgestellt.

In der Blautanne gab es Kaffee und Kuchen. Alles war von Familie Benz liebevoll geschmückt. Man hatte sich sehr viel zu erzählen. Ein Mitschüler kam trotz Krankheit aus Bergisch Gladbach angereist und eine Mitschülerin war gerade aus Amerika zurückgekehrt. Die Zeit zwischen Kaffee und Abendessen versüßte Kurt Frey mit einem Diavortrag von seiner letzten Reise nach Tansania und Sansibar.

Der Dank aller Anwesenden ging an Organisator Manfred Wolf. Alle freuen sich schon auf das nächste Treffen, bei dem dann die von Kurt Frey geschossenen Fotos vom Treffen verteilt werden. aw/Bild: frey

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 31.10.2019