Dialog über Ratsthemen

Neulußheim.Die Grünen laden alle Interessierten zu ihrer ersten öffentlichen Fraktionssitzung nach der Sommerpause ein. Sie findet am Montag, 28. September, um 20 Uhr statt. Corona-bedingt findet die Sitzung online statt, heißt es in einer Pressemitteilung. Besprochen die Themen der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 1. Oktober, im Haus der Feuerwehr.

Auf der Tagesordnung stehen neben der Jahresrechnung 2019 der Erweiterungsbau des Hauses der Feuerwehr und die Straßensanierung der Carl-Benz-Straße. Informationen sind auf der Homepage unter www.neulussheim.ratsinfomanagement.net einzusehen. Bürger, die an der Sitzung teilnehmen möchten, müssen sich anmelden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 26.09.2020