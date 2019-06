Dichtkunst mit Genuss

Neulußheim.Die berühmten italienischen Dramen des Dichters stehen im Mittelpunkt, wenn Andreas Sturm zum „Dinner with Shakespeare“ am Freitag, 5. Juli, um 19 Uhr im Ristorante „La Fontana di Capri“ einlädt. Italien hat eine gewichtige Rolle in Shakespeares Werk: Ein Drittel seiner 38 Stücke spielt dort, zeigt der studierte Anglist an dem literarisch-kulinarischen Abend auf.

Begleitet von einem Drei-Gänge-Menü mit Minestrone, Pasta al Forno (optional: vegetarische Lasagne) und Erdbeer-Tiramisu nimmt Andreas Sturm seine Zuhörer mit ins Shakespeare-Universum. „Romeo und Julia“ spricht er ebenso an wie „Othello“ und „Viel Lärm um nichts“. Sturm liest Passagen aus den Dramen und „füttert“ seine Gäste mit Hintergrundwissen zu Zeitumständen und biografischen Zusammenhängen.

Die Teilnahme kostet 29 Euro für Vortrag und Menü, Getränke sind nicht inbegriffen. Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an DinnerWithShakespeare@gmail.com oder Telefon 06205/9 79 95 34. mm

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 24.06.2019