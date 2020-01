Die Engel aus der Küche

Neulußheim.Genau das schätzen Dr. Ralf Wagner und Gerda Schellenberger am ehrenamtlichen Engagement ihres „Gemeinsam statt Einsam“-Teams: Die tatkräftige Freude am Wirken in Küche und Service. Und das bereits im fünften Jahr.

Auch die 80 Gäste spürten die Harmonie im Team – wo jeder seinen Platz hat oder wer aushilft, wie beispielsweise Marianne Seitz in der Küche, wo es gerade nötig ist. Ob beim Schnippeln von Gemüse, Brutzeln am Herd, Abschmecken und Servieren und beim abschließenden großen Abwasch.

Bevor Pfarrerin Katharina Garben zum Mittagsmahl mit Bratwurst, Kartoffeln, Blumenkohl und weißer Soße und Obstsalat einlud, hatte sie ein Gedicht über Engel mitgebracht. Engel, die schützen und halten, die Mut machen, dir freundlich zuwinken und auch manchmal Klartext sprechen. Und wenn jemand sagt, Engel gäbe es nicht, der übersieht sie. Denn sie können überall sein. „Sicher auch heute hier im Gemeindesaal“, sagte ein Mann, der auf der Schattenseite unserer Gesellschaft lebt und sich freute, in Gemeinschaft ein leckeres, frisch gekochtes Essen einzunehmen.

Gelebte Gemeinschaft

Nicht das man arm sein muss, um hier an insgesamt acht Freitagen zu speisen. Hier gehe es um gelebte Gemeinschaft, das Miteinander. Und das gehe doch am besten über Leib und Seele. Auch wenn die Gäste nach dem Essen einen freiwilligen Betrag für das Essen in die Spendenbehälter legen, so ist die Kirchengemeinde immer dankbar, weitere Spenden für dieses Projekt zu bekommen.

So erwähnte Pfarrerin Garben die vor ein paar Tagen zugesagte Spende der Sparkasse Heidelberg in Höhe von 200 Euro, die auf dieses Projekt durch zwei ehemalige Sparkassenmitarbeiter und Teammitglieder aufmerksam wurde. Und da das Ehrenamt in der Sparkasse Heidelberg großgeschrieben wird, bedankte sie sich im Namen von „Gemeinsam statt Einsam“ besonders. rhw

