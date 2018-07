Anzeige

Neulußheim.Agnes Auffinger, geboren und aufgewachsen in München, lebte seit 1995 in Dossenheim, wo sie 2014 verstarb. In einer Retrospektive sind Werke von ihr von Freitag, 20. Juli, bis Sonntag, 22. Juli, im Kulturtreff Alter Bahnhof zu sehen.

Auffinger studierte an der Akademie der Bildenden Künste in München Grafik, Malerei, Bildhauerei, Mosaik und Plastik. Zahlreiche Professoren von Rang und Namen haben ihr Studium begleitet. Sie lebte 20 Jahre im Allgäu, wo sie beeindruckende Spuren von Kunst am Bau in öffentlichen Gebäuden und Kirchen hinterlassen hat. Bereits als Kind ist sie mit Kunst in Berührung gekommen, weil ihr Vater, er war Architekt, ihr Reproduktionen berühmter Meister geschenkt hat.

Besonders beeindruckt haben sie die Bilder von Hieronymus Bosch und Pieter Breugel, die Wurzel für die fantastisch, surrealistische Gegenständlichkeit ihrer späteren Werke. Surrealisten wie de Chirico, Magritte und Miro sind in ihren Arbeiten unverkennbar.