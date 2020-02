Die Fastenzeit hat begonnen

Neulußheim.Das Wort Aschermittwoch leitet sich aus einer alten Tradition ab: An diesem Tag wurden die Büßer in der Kirche mit Asche bestreut – daher der Name Aschermittwoch. Das Ende des närrischen Treibens markiert für Christen einen neuen Anfang: Am Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit – auch österliche Bußzeit genannt. 40 Tage lang bereiten sich die Gläubigen durch Besinnung, Buße und Verzicht auf das kommende Osterfest, das höchste Fest im Kirchenjahr, vor.

Eine traditionelle Fastenspeise zum fleischlosen Aschermittwoch ist bis heute der saure Hering. Doch das Fasten betrifft nicht allein die Ernährung, sondern kann in vielerlei Formen geübt werden. Neben dem Verzicht auf bestimmte Speisen wie Fleisch, Süßigkeiten oder auf Alkohol oder Zigaretten gibt es heute auch Handyfasten oder Autofasten.

Von der Frauengruppe des „Morgenlob“ der evangelischen Kirchengemeinde wurde am Aschermittwoch ein „Heringsessen unter dem Nussbaum“ angeboten. Bei dem winterlichen Wetter natürlich nicht unter dem Nussbaum, sondern im warmen Gemeindesaal.

In ihrer Begrüßung lud Kirchengemeinderätin Hanni Schneider die zahlreichen Besucher ein, sich auch dem Motto der evangelischen Kirche „Sieben Wochen Zuversicht ohne Angst“ als weitere Alternative anzuschließen.

Die Heringe, und zwar die feinen Matjes, kamen per Express direkt aus Norddeutschland, genauer gesagt aus Emden. Sie wurden von den Frauen mit Kartoffeln und einer feinen Marinade und fürs Auge fein dekoriert serviert. Was schmeckte da besser dazu als ein helles Blondes. Wer keinen Hering mochte, kam mit Quark und Kartoffeln auch auf seine Kosten.

Bei netten Gesprächen und der Vorfreude auf die nächste Veranstaltung der Kirchengemeinde mit dem „Nachtcafé“ der Frauengruppe Morgenlob am Samstag, 14. März, 19 Uhr, zum Thema „Kirche und Bibel auf Kurpfälzisch“, klang der Aschermittwoch aus. rhw

