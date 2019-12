Die Geschichte vom Schenken

Neulußheim.Seit 2016 haben syrische Flüchtlinge in Neulußheim eine neue Heimat gefunden und sich mit ihren nachkommenden Familien bereits gut integriert.

In Anbetracht der Herausforderungen, die durch die Flüchtlingswelle auch auf Neulußheim zukam, hatte sich das Netzwerk unter der Leitung von Walburga Schäfer frühzeitig mit engagierten Bürgern aufgestellt „Neulußheim kann das stemmen“, hieß es damals – und das konnte es. Die Gemeinde hatte die Voraussetzungen zur Unterbringung geschaffen, das Netzwerk und auch die Awo unter der Leitung von Renate Schöner stand und steht heute noch mit Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft bereit.

Mit der Sprache bekamen auch die Geschichten und Schicksale der Flüchtlinge ein Gesicht. Sie wollen nichts lieber, als dass Frieden in ihrem Land herrsche und dass das Sterben, die Bombardierungen und Vertreibungen aufhören. Wie im vergangenen Jahr luden Netzwerk und Awo zu einer gemeinsamen Weihnachtsfeier in die Awo-Begegnungsstätte ein. Weihnachtlich geschmückte Tische, Kuchen und selbst gemachte Weihnachtsgutsel erfreuten den Gaumen. Durch die angezündeten Kerzen kam Weihnachtsstimmung auf. Und wie es in Deutschland Brauch ist, so Walburga Schäfer in ihrer Begrüßung, gäbe es später auch Geschenke.

Falafel auf dem Weihnachtsmarkt

Zuallererst gab es Geschenke für all diejenigen Helfer, die sich am Neulußheimer Weihnachtsmarkt mit einem Stand mit syrischen Spezialitäten präsentiert hatten. Im evangelischen Gemeindehaus waren die leckeren Falafel vorbereitet worden. Im Stand boten die jungen Männer mit Walburga Schäfer, Jutta Roth und Dagmar Engelhardt im geschmückten Zelt die Speisen an. „Uns hat es auch Freude gemacht, dabei zu sein. Wir wollten uns für die gute Aufnahme in Neulußheim bedanken“, so Neijervan. Am Ende blieb im Geldbeutel allerdings nicht viel übrig. Eine Weihnachtsmarktbesucherin spendete spontan für die Weihnachtsfeier und eine andere brachte zur Feier Obst und Süßes für die Kinder mit und war von der Herzlichkeit an diesem vorweihnachtlichen Nachmittag angetan.

„Was Mama schenken?“ – Renate Hettwer hatte dazu eine Geschichte mitgebracht und Neijervan die Geschichte eines Jungen, der Gott kennenlernen wollte. Besinnlich auch das Gedicht von Walburga Schäfer. Sie sei die gute Seele des Netzwerks, die syrischen Familien lieben sie von Herzen, so Renate Schöner. Viel Lob auch für sie und Renate Hettwer, die beide in der Begegnungsstätte für das leibliche Wohl und eine gemütliche Atmosphäre sorgen. An den Tischen wurde geplaudert und gelacht, mal auf Syrisch aber immer öfter auf Deutsch.

Spontaner Liedvortrag

Ganz spontan sang der kleine Zeiravan, was er im Kindergarten gelernt hatte. Selbst die Erwachsenen stimmten mit ihm in den Refrain „In der Weihnachtsbäckerei“ ein. Und ein kleiner Neubürger erblickte genau an diesem Tag das Licht der Welt. Samar, die mit ihrem Mann in Neulußheim gelebt hatte, entband just an diesem Tag einen Jungen, der von den Eltern schon sehnsüchtig erwartet wurde. Wer dachte da nicht an die Weihnachtsgeschichte? Mit Wünschen für ein gesundes und friedvolles Weihnachtsfest verabschiedete man sich. Das erste Begegnungscafé in 2020 öffnet wieder am Mittwoch, 8. Januar, von 16 bis 18 Uhr. rhw

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 17.12.2019