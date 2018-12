Die Kräfte zum Wohl aller bündeln

Neulußheim.Wer kennt sie nicht, die kleinen, nett gemeinten Geschenke, die man in vielen Geschäften in der Weihnachtszeit bekommt, die hernach, wenn sie Glück haben, ein vergessenes Dasein in irgendeiner dunklen Schubladenecke fristen, dem Vergessen anheimgegeben sind.

Doch es geht auch anders, wie jährlich der Apfelhof Hoffmann und die Bäckerei Bauer unterstreichen, die seit Jahren die Praxis der kleinen Geschenke in der Adventszeit eingestellt haben, die sich stattdessen zusammengetan haben, ihren Etat bündeln und gemeinsam etwas nachhaltiges in der Vorweihnachtszeit auf die Beine stellen. In diesem Jahr profitieren die Schüler der Lußhardt-Schule von dem Engagement der beiden renommierten Betriebe.

Hocker für Viertklässler

Genauer gesagt geht die Spende an den Verein „Schülerfreunde Lußhardt-Grundschule“, der sie direkt für die Schule verwendet. Wie Carmen Fuhrmann, die Vorsitzende des Fördervereins, zusammen mit ihrer Kassierin Jutta Hartmann im Gespräch mit Daniela und Rainer Hoffmann vom Apfelhof sowie Jutta Bauer und Stephanie Elischer von der Bäckerei Bauer darlegten, sollen mit dem Geld bewegliche Hocker als alternative Sitzmöglichkeiten angeschafft werden. Diese „Wackelstühle“ sind für Kinder hilfreich, denen das „normale“ Stillsitzen auf herkömmlichem Mobiliar nicht leichtfällt. Vorab, so Fuhrmann, sollen die alternativen Sitzmöbel für Schüler der vierten Klassen angeschafft werden. Dies sozusagen als Versuch. Sollten sich die Hocker bewähren, dann könnten sukzessive alle Klassen mit ihnen ausgestattet werden.

Für diese Idee ist die weihnachtliche Spende mehr als ein Anschub, freuen sich Fuhrmann und Hartmann, deren Verein heuer erstmals von den beiden Betrieben bedacht wurde. Doch die Aktion währt schon viele Jahre länger, „mindestens seit zehn Jahren“, ist sich Rainer Hoffmann sicher, spenden er und die Bäckerei Bauer in der Adventszeit gemeinsam. Schon zahlreiche andere Aktionen wurden in dieser Zeit bedacht, auch wenn die Förderung von Kindern, von Schülern, stets einen Schwerpunkt bildet. Und nicht nur Fuhrmann und Hartmann, auch andere Einrichtungen in der Gemeinde hoffen, dass sich die beiden Betriebe noch lange zum Wohl anderer zusammentun. aw

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 19.12.2018