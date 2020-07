Die Taufe steht im Mittelpunkt

Neulußheim.Die evangelische Kirchengemeinde lädt zum Familiengottesdienst am Sonntag, 5. Juli, um 11 Uhr auf dem Youtube Kanal der evangelischen Kirchengemeinde ein. Es geht um das Thema Taufe, denn am Samstag und Sonntag werden in Präsenzgottesdiensten Kinder getauft, wie die Kirchengemeinde mitteilt.

Mütze und Zoomie, die beiden Hauptdarstellerinnen der Familiengottesdienste, werden wiederum über eine Skypeschaltung eingeblendet. Dieser Gottesdienst wird ansonsten aus der Kirche gesendet, da sich Gruppen und Kreise der Gemeinde unter Auflagen wieder im Gemeindehaus treffen können.

Am Sonntagabend, 5. Juli, um 19 Uhr wird nach dem Läuten gesungen. Dieses Mal wird aus dem evangelischen Gesangbuch „Gottes Liebe ist wie die Sonne“ unter der Nummer 654 zusammen mit dem Glockenspiel des Turmuhrenmuseums gesungen. Der nächste Präsenzgottesdienst wird am Sonntag, 12. Juli, um 10 Uhr in der Kirche gefeiert werden. Es wird um eine telefonische Voranmeldung zu diesem Gottesdienst im Pfarramt unter 06205/3 11 30 gebeten. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 04.07.2020