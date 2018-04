Anzeige

Nach getanem Werk durften sich die Kinder auf einem aufblasbaren Stier beim wilden Ritt versuchen – eine spaßige Alternative zur Hüpfburg.

So genossen Eltern, Kinder, Gewerbevereinsmitglieder und alle anderen Gäste einen gemütlichen Nachmittag an der Turnhalle beim traditionellen Zunftbaumfest, das immer am Sonntag vor dem 1. Mai veranstaltet wird. Und heute geht es mit dem Tanz in den Mai weiter.

Info: Weitere Bilder unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 30.04.2018

Zum Thema Zunftbaum mit Fest gefeiert