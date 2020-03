Digital geht’s weiter

Neulußheim.Auch wenn wegen der Corona-Krise viele Ladentüren oder Praxiseingänge geschlossen bleiben – das Leben in der Gemeinde geht weiter und auch ohne direkten Kontakt sind die Gewerbetreibenden bemüht, die Wünsche ihrer Kunden zu erfüllen, wie wenn es keinerlei Beschränkungen gebe.

Beispielsweise die Buchhandlung Dräger. Dort werden Bestellungen per E-Mail oder Telefon angenommen, die Ware wird dann ausgeliefert. Ähnlich verhält es sich bei Fahrrad Schwarz. Dort dürfen derzeit keine Räder verkauft werden, doch Werkstatt und Ersatzteilverkauf haben geöffnet. Und wer will, kann sich sein Wunschrad im Internet zusammenstellen und bestellen, es wird dann ausgeliefert.

Dienstleister wie das Versicherungsbüro Jürgen Saam von der Continental, das Reisebüro Boettcher Tours, Boettcher Consulting oder Steuerberater Patrick Baumann haben ihre Tätigkeit in den virtuellen Raum verlagert, beraten telefonisch und mit der ganzen Bandbreite dessen, was die moderne Zeit bietet, von WhatsApp bis Skype und E-Mail sowieso.

Beratung im Internet

Das Küchenstudio Kobras hat sein Studio geschlossen, doch wie Beratung per Telefon und E-Mail geht wie gewohnt weiter und auch Auslieferung sowie Montage von Küchen sind nicht betroffen. Ähnlich operiert die Firma So.Le Green Energy, die ihre Beratungstätigkeit ins Internet verlegt hat. Nicht ganz so einfach hat es die Firma Brutscher Immobilien, manches muss vor Ort erledigt werden, doch der Betrieb läuft regulär weiter, wenn auch unter Vorkehrungen gegen das Virus.

Weniger Probleme haben dagegen Handwerksbetriebe wie Andre‘s Kfz-Service, der Stuckateurbetrieb Brömmer, Fliesen-Berisha oder der Klima- und Kältetechniker Garnter Keil & Co. – ihre Werkstätten und Betriebe haben regulär geöffnet. Und auch Dienstleister wie Engelhorn‘s Welt Gartencenter, carclean4you oder Gartenservice Schweizer haben ganz normal geöffnet. Wie auch alle Betriebe, die der Lebensmittelversorgung dienen, ob Bäckerei Bauer, die Imkerei Ullrich, Die Süßen Früchten oder der Obsthof Hoffmann regulär geöffnet haben. Und auch auf dem Sektor der Gesundheit, ob in der Kleintierpraxis Janke und Pföhler, in der Lußhardt-Apotheke, beim Zahnarzt Franze oder in der Physiotherapiepraxis Weilmünster läuft der Betrieb reibungslos. Optiker Jonath bietet Termine nach Absprache und hat in Reilingen einen Notdienst organisiert.

Sparkasse, Post, Chemisches Labor Piorr oder die Total-Tankstelle haben weiterhin geöffnet, beim Eventwerk Broemmer stehen Telefon und E-Mail parat und der Partyservice Schobert hat eigens einen Mittagstisch, Abholung oder Lieferung, organisiert.

Was zeigt – die Gewerbetreibenden haben viel Fantasie bewiesen, um ihren Kunden trotz der Krise das gewohnte Angebot bieten zu können. Natürlich auch im eigenen Interesse, viele Betriebe kämpfen ums Überleben. Ihnen dieses zu sichern, ist auch im Interesse der Bürger, ansonsten blutet der Ort aus.

