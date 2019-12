Dohlengezwitscher unter massiven Glocken bringt „Grünen Gockel“

Neulußheim.Im Oberstübchen der evangelischen Kirche der Gemeinde piept es. Das ist in diesem Fall aber keine Beleidigung, sondern etwas Besonderes. Seit geraumer Zeit bewohnen zwei Dohlenpärchen den Kirchturm.

Im Glockenturm, direkt unter den Glocken, wurde vor etwa einem Jahr vielfältiges Gezwitscher und überall in Öffnungen kleine Zweige entdeckt. Schnell wurde klar, dass es sich um Dohlen handelt, die zu den intelligentesten Vögeln zählen. Vier Jungvögel wurden damals gesichtet.

Genehmigung der Behörde

Allerdings wurde schnell die Problematik erkannt: Die Dohlen belegten den Einstieg zum Glockenraum und den Turm selbst. Der Naturschutzbund (Nabu) Walldorf-Sandhausen half weiter. Genehmigungen bei der Unteren Naturschutzbehörde des Rhein-Neckar-Kreises mussten eingeholt werden und es musste abgewartet werden, bis Ende Juni die jungen Dohlen flügge waren, um sich einen genauen Überblick zu verschaffen.

Unterstützung bekam die Kirchengemeinde durch den Dohlenexperten Ulli Schmidt, Gründungsmitglied des Nabu Sandhausen. Dass diese kleinen, geschützten, silbrig-schwarzen Rabenvögel im Glockenturm brüten, sei aus ökologischer Sicht ein gutes Zeichen.

Vier Nester wurden festgestellt, von denen zwei noch mit insgesamt drei Nachzüglern besetzt waren. Bis der letzte Jungvogel den Erwachsenen in Feld und Flur gefolgt war, wurde ein paar Wochen gewartet. Auch die Einflüge durch die etwas breiteren Öffnungen der Schalllöcher konnten klar festgestellt werden. Auf Anraten der Naturschutzbehörde wurden im Herbst acht Nisthilfen an den erweiterten Öffnungen der Schallbretter angebracht, um den gefährdeten Vögeln geeignete und sichere Nistplätze zu bieten. Technik und Glocken wurden so vor Verunreinigungen geschützt.

Für dieses Naturschutzengagement wurde durch den Vorsitzenden Wolfgang Högerich vom Nabu Sandhausen mit Dohlenexperte Ulli Schmidt der Evangelischen Kirchengemeinde das besondere Zertifikat „Lebendiger Kirchturm“ überreicht. Neben der Verleihung des „Grünen Gockel“ im Jahr 2014 reiht sich dieses Zertifikat in die Maßnahmen des Naturschutzes der Kirchengemeinde ein. Wie geht es jetzt mit den Bewohnern im Kirchturm weiter? Was machen sie im Winter, wie alt werden Dohlen, müssen die Kästen sauber gemacht werden?

Jungtiere fliegen Richtung Westen

Die Experten waren gerne bereit, all diese Fragen zu beantworten. Bemerkenswert war dabei auch die Leidenschaft und Naturliebe von Ulli Schmidt, der sich seit 67 Jahren um verunglückte Vögel kümmert. In den ersten ein bis drei Jahren fliegen die Jungtiere Richtung Westen, zum Beispiel nach Spanien.

Die Alten sind standorttreu, so Schmidt, sie sichern ihren Nistplatz durchsetzungsstark zum Beispiel vor Tauben, überwintern aber nicht im Nistkasten.

Es könne auch sein, dass sich eine Schleiereule oder ein Turmfalke in den Kirchturm verirrt, führte Wolfgang Högerich vom Nabu aus. Etwa 20 Jahre können diese Rabenvögel alt werden. Und was besonders beeindruckte war, dass die Dohlen ihre Nistkästen selbst sauber halten. Ein solches Zertifikat in den Händen zu halten bedeute nicht, die Hände in den Schoß zu legen. Wie Sigrid Beck von der evangelischen Kirchengemeinde betonte, muss jährlich ein Bericht, stets nach der Brutzeit, über die Bewohner im Kirchturm und eine fachkundige Beurteilung an die untere Naturschutzbehörde gegeben werden.

Die Dohlen genießen weiterhin im Kirchturm den Blick über die Gemeinde und sind dem Himmel und dem göttlichen Segen ein Stückchen näher. rhw

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 19.12.2019