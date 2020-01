Neulußheim.Drei Verletzte forderte ein Auffahrunfall am Donnerstagabend, gegen 19.40 Uhr, auf der L 560, der ehemaligen B 36, auf Höhe von Neulußheim. Die 54-jährige Fahrerin eines BMW war in Richtung Karlsruhe unterwegs und wollte an der Einmündung Neulußheim/St. Leon-Rot nach links abbiegen.

Eine 68-jährige VW-Golf-Fahrerin erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf den BMW auf. Hierbei wurden die beiden Frauen sowie ein zwölfjähriger Junge, der als Beifahrer im BMW saß, verletzt. Die beiden Frauen mussten zur Beobachtung in den Krankenhäusern bleiben, der Junge konnte bald wieder entlassen werden. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf 45 000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme musste die L 560 zeitweise komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch Neulußheim geleitet, zu größeren Beeinträchtigungen kam es nicht. Ermittlungen übernimmt der Verkehrsdienst Mannheim. pol

Info: Weitere Bilder vom Unfall unter www.schwetzinger-zeitung.de

