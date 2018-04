Anzeige

Neulußheim.Katja Brömmer bleibt Vorsitzende des Gewerbevereins. Sie wurde bei der Mitgliederversammlung im „La Fontana die Capri“ bestätigt. Brömmer gab einen Überblick über die vielfältigen Aktivitäten des Vereins, beispielsweise das Zunftbaumfest mit Tanz in den Mai, den durch lebendige Aktionen zu neuem Erfolg verholfenen verkaufsoffenen Sonntag oder die bereits etablierte Nikolausaktion.

Ein Zunftbaumfest und einen Tanz in den Mai wird es auch in diesem Jahr geben. Wegen der Lage des Feiertags finden diese aber an unterschiedlichen Tagen: das Zunftbaumfest am Sonntag, 29. April, und der Tanz in den Mai am Montag, 30. April. Die Präsentationstage Ende Februar mit neuem Konzept wertete Katja Brömmer als vollen Erfolg.

Der Vorstand Vorsitzende Katja Brömmer, Beisitzer Nadina Schobert, André Kühne und Jürgen Butz. Kassenprüfer sind Dirk Wollschläger und Rechtsanwältin Susanne Schlesinger. Die weiteren Vorstandsämter werden turnusgemäß im kommenden Jahr neu vergeben. mib

Kassenwartin Andrea Jonath stellte ein finanziell nahezu ausgeglichenes Jahresergebnis vor. Bei den Wahlen standen Beisitzerin Helga Imo von Getränke Lipp und Stefan Butz als Kassenprüfer nicht mehr zur Verfügung. Alle neu zu wählenden Vorstandsmitglieder wurden ohne Gegenstimme von den Mitgliedern in ihrem Amt bestätigt.