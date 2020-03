Dynamische Geschäftswelt kennenlernen

Neulußheim.Vielfalt und Qualität „Made in Neulußheim“ erleben – das sollen die Besucher bei der großen Gewerbeschau, zu der der Gewerbeverein am Samstag, 7., und Sonntag, 8. März, in die Hardthalle in der Kornstraße 63 einlädt. Die Schau wird am Samstag, 7. März, um 10 Uhr eröffnet. Informationen und Unterhaltung werden samstags von 11 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 18 Uhr angeboten.

43 Aussteller präsentieren ihr Leistungsspektrum anhand von innovativen Ausstellungsständen und Bildpräsentationen, zeigen Neuheiten und bieten Beratung. Andere reichen Köstlichkeiten und einige junge Unternehmen nutzen diese Möglichkeit, sich der Bevölkerung vorzustellen.

Unter anderem können die Besucher bei der Bäckerei Bauer Kaffee und Kuchen genießen und eine Hochzeitstorten-Ausstellung bewundern. Phonova informiert über Telekommunikation, die Lusshardt-Apotheke sorgt für die Gesundheit der Gäste, die Schwetzinger Zeitung informiert über ihre digitale Ausgabe.

Der Partyservice Schobert hält Fingerfood und Hauptgerichte zur Stärkung bereit, SO.LE Green Energy stellt sich als Ansprechpartner für Photovoltaik vor. Das Brautkarussell aus Östringen präsentiert in Kooperation mit Alltagsschön aus Neulußheim Brautstylings, dazu zeigt Traumwerk+Goldschmiede passenden Schmuck auf.

EventWerk Brömmer bietet Gin- und Whiskyverkostungen sowie weitere Getränke an, dazu informiert das Unternehmen über Veranstaltungsplanung und seine breitgefächerte Cateringauswahl.

Blumen Passion stellt Hochzeitsschmuck und Frühlingsideen vor. Die Sicherheitsfabrik Ballreich informiert über Dienstleistungen im Bereich IT-Sicherheit und Datenschutz, Elektro Heiser bringt Innovatives aus der Elektrotechnik mit, Fliesen Ballreich berät bei Sanierungsfragen und stellt Fliesen-Neuheiten, Naturstein und Vinylböden vor.

Mobilität in verschiedenen Formen

Andre Kühne agiert in zwei Funktionen: zum einen als Kfz-Service, aber auch als Vertragspartner für Adria-Reisemobile, Rollladen Butz zeigt sein großes Spektrum an Rollläden, Sonnenschutz und Garagentorsystemen, Boettcher Tours ist der Ansprechpartner für das beliebte Thema Reisen, Fahr Rad! Schwarz ist als Experte rund ums (elektrifizierte) Zweirad dabei, Acht F informiert über die neuesten modischen Trends.

Das Letter Atelier präsentiert personalisierte und individuelle Geschenke, Quellweich informiert rund ums Wasser, Köse Haustechnik berät über Heizungstechnik, Samuel GbR gibt einen Überblick über Hanf- und Cannabisprodukte, RHS Immobilien stellt seinen Hausverwaltungsbetrieb vor und Engelhorn bietet auf dem benachbarten Firmengelände im Akazienweg Blumen und Pflanzen für den Garten an, um nur eine Auswahl der Aussteller zu nennen.

Der Gewerbeverein hat für die Besucher an beiden Tagen ein vielfältiges Programm aus Modenschauen und Zusatzveranstaltungen zusammengestellt. Am Sonntag, 8. März, erhält nicht nur jede Frau anlässlich des Weltfrauentages eine kleine Überraschung, es erwartet sie auch ein „Womans’ Special“ von EventWerk (Graved-Lachs-Schnitte und ein Glas Prosecco) zum Angebotspreis von 5 Euro – jeweils so lange der Vorrat reicht. Damit die Herren nicht das Nachsehen haben, tischt der Partyservice Schobert zum musikalischen Frühschoppen von 10.30 bis 12.30 Uhr ein „Mens’ Special“ mit Weißwurst, Brezel und Weißbier für 5 Euro auf. Marvin Merkhofer, bekannt aus der letzten Staffel von „The Voice of Germany“ unterhält die Gäste mit einem Akustikprogramm aus aktuellen Popsongs und Jazzstandards.

Rallye für junge Besucher

Die jungen Besucher erwartet an beiden Tagen eine besondere Aufgabe: Sie müssen sich bei einer Kinder-Rallye Schätz-, Stand- oder Rätselfragen stellen und haben die Chance auf attraktive Preise. Flash-Light Veranstaltungstechnik lässt die Kinderherzen mit Eventmodulen und XXL-Spielen höherschlagen. zg/mm

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 06.03.2020