Ehrenamtliche sollen Angebot sichern

Neulussheim.Wie viele andere Vereine auch, hat der Turnerbund Germanis immer wieder mit Herausforderungen im Personalbereich zu kämpfen. Insbesondere das Kinder- und Jugendturnen hat derzeit große Probleme, genügend Übungsleiter und Helfer für den Trainingsbetrieb sowie weitere ehrenamtliche Unterstützer für die dahinterstehende Organisation zu finden.

Ein „Zukunftstreffen“ mit den Eltern aller Turnkinder und allen derzeit im Kinder- und Jugendturnen Aktiven sollte für die Situation sensibilisieren und allen Beteiligten einen aktuellen Überblick verschaffen. Hierzu hatten die TBG-Verantwortlichen Rebekka Ulrich, ausgebildete Vereinsberaterin des Badischen Turnerbundes, um professionelle Unterstützung gebeten.

Beim Treffen in der ehemaligen TBG-Gaststätte wurden in einem ersten Schritt die Vorzüge des vielfältigen, wohnortinternen Sportangebotes herausgearbeitet, das durch ein tolles Team und ein freundliches Miteinander getragen wird. Die anwesenden Eltern wünschten sich vorrangig, dass das derzeit bestehende umfangreiche Angebot auch weiterhin Bestand hat.

Doch auch die damit verbundenen Herausforderungen aufgrund fehlender Ehrenamtlicher wurden in der Diskussion nicht vernachlässigt. Die hauptsächlich im Bereich der bis Sechsjährigen schon seit Jahren dauerhaft bestehenden Wartelisten, die Fluktuation im Bereich der Ehrenamtlichen mit teilweise sehr kurzfristen Personalausfällen sowie die selbst in der Turnhalle überbordende Bürokratie wurden thematisiert.

Fragebogenaktion startet

Die Lösung scheint einfach, in der Realität aber schwierig umzusetzen zu sein. So gibt es viele unterschiedlichste Bedarfe, die im Idealfall in kleine Pakete gepackt und auf viele Schultern verteilt werden. Hier ist unter anderem die notwendige Unterstützung im Bereich der Organisation und im eigentlichen Trainingsbetrieb zu nennen. Ein Ehrenamtsengagement, das sich in vielfältiger Weise lohnt. Gibt es doch Einblicke in andere Lebenswelten, die freundschaftliche Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten und auch gerade für Heranwachsende die Möglichkeit, mit nachweisbarem sozialem Engagement die eigenen Chancen in der Arbeitswelt zu verbessern, teilt der TBG mit.

Auch wenn sich an diesem Abend kein anwesendes Elternteil spontan entscheiden konnte, im Team mitzuarbeiten, bleibt laut den Verantwortlichen doch das gute Gefühl bei allen, sich näher kennengelernt sowie neue Einblicke erhalten zu haben und vielleicht auch die Motivation, sich im Nachgang nochmals für die eigene Person mit dem Thema „Ehrenamtliches Engagement“ zu beschäftigen.

Dies greift das Team um die Jugendleiterin Nicole Rath und die Vereinsvorsitzende Sigrid Beck auf. Ein Fragebogen mit der Möglichkeit, seine Talente und Fertigkeiten zu benennen sowie die Bereitschaft, diese eventuell in ein ehrenamtliches Engagement beim Kinder- und Jugendturnen des TBG Neulußheim münden zu lassen, wird den Eltern zugehen. Andere Interessierte können sich den Fragebogen über die Internetseite www.tbg-neulussheim.de herunterladen.

Das Team Kinder- und Jugendturnen des TBG Neulußheim hofft hier auf umfangreichen Rücklauf und dadurch letztlich auf die Möglichkeit, durch das Engagement bislang Außenstehender das Angebot auch weiterhin in der bisherigen Form aufrechterhalten zu können. Leitspruch bleibt hier „Miteinander für die Bewegung unserer Kinder und der Jugend“. zg

