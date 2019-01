Ehrung für 70 Jahre Treue

Neulußheim.Der SPD-Ortsverein lädt zu seinem Ehrungsnachmittag am Samstag, 9. Februar, 16 Uhr, ins Haus der Feuerwehr ein. Dabei werden Mitglieder für insgesamt 155 Jahre in der Partei geehrt.

Grundsätze wie Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität sind für die Neulußheimer Sozialdemokraten keine leeren Worte, sondern werden im Alltag gelebt. Das gilt auch für die Sozialdemokraten, die in diesem Jahr für langjährige Mitgliedschaft geehrt werden. Zu den zehn- und 25-jährigen Mitgliedschaften gilt es auch, zwei Männer zu ehren, die vor 50 und 70 Jahren in die Sozialdemokratische Partei eingetreten sind.

Dem SPD-Ortsverein mit seiner Vorsitzenden Miriam Walkowiak ist es deswegen eine Ehre, all diese Frauen und Männer in einer Feierstunde zu ehren, heißt es in einer Pressemitteilung. Charly Weibel aus Reilingen umrahmt musikalisch den Ehrungsnachmittag.

Mitglieder und Freunde des SPD-Ortsvereins sind eingeladen. Der Saal im Haus der Feuerwehr ist barrierefrei erreichbar. rhw

