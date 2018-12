Ein Brief vom Finanzamt sorgt für viel Heiterkeit

Neulußheim.Es sollte eine besinnliche Adventsfeier werden, an diesem Abend im Haus der Feuerwehr mit dem Musikantenkreis Waghäusel und dem Rezitator Hans Dieter Fischer aus Hockenheim. Zum Auftakt spielte das Bläserensemble unter der Leitung von Markus Seidl das bekannte Weihnachtslied: „Tochter Zion, freue dich“.

Vorsitzende Ingrid Esslinger begrüßte die Landfrauen und Gäste, bevor das gemeinsame Lied „Macht hoch die Tür“ mit den Musikern angestimmt wurde. Anschließend trug Hannelore Blattner, eine der zweiten Vorsitzenden, das Gedicht: „Der Christbaumständer“ vor, da blieb kein Auge trocken. Es ging um einen alten Christbaumständer, der wieder aufgestellt wurde, um der Großmutter eine Freude zu machen. Das Ende vom Lied war, dass der Baum, der sich im Ständer drehte, auf das Büffet kippte und die Christbaumspitze den Dackel am Kopf traf, der daraufhin in die Küche rannte und mit einem Auge neben der Tür hervorlugte. Diejenigen, die einen Hund haben, konnten sich das sehr gut bildlich vorstellen.

Lessing lässt Zuhörer schmunzeln

Es folgten Lieder gespielt vom Musikantenkreis Waghäusel und ein Gedicht, vorgetragen von Markus Seidl. Der Rezitator Hans Dieter Fischer stellte sich vor mit den Worten: „Ich trinke nie Alkohol, außer trockenem Rotwein“. Nach einem Blick ins Publikum rezitierte er: „Alt macht nicht das Grau der Haare“, von Gotthold Ephraim Lessing, was allen Anwesenden ein Schmunzeln ins Gesicht zauberte. Weiter ging es mit Erzählungen und Gedichten von Henning Venske, Rainer Maria Rilke und Loriot. Das Gedicht von Loriot trug sehr zur Erheiterung bei, als nämlich eine arme alte Frau an den lieben Gott einen Brief abgeschickt hatte und der Postbeamte ihn an das Finanzamt weiterleitete. Dort angekommen, sammelten die Bediensteten, bekamen aber leider nur 70 DM zusammen. Daraufhin beschwerte sie sich beim lieben Gott und gab ihm den Rat, nächstes Mal den Brief nicht übers Finanzamt zu schicken, denn die hätten ihr 30 DM abgezogen.

Im letzten Teil der Adventsfeier hatte Markus Seidl noch ein „Schmankerl“ für die Anwesenden parat. Es war der pure Genuss, „Halleluja“ in seinem reinen Bariton zu hören. Hans Dieter Fischer verabschiedete sich mit den Worten von Joachim Ringelnatz: „ Humor ist der Knopf, der verhindert, dass mir der Kragen platzt“. dh

