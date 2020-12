Ein Geschenk des Himmels

Haben Sie schon alle Weihnachtsgeschenke für ihre Lieben zusammen? Haben Sie auch alles gut vor ihren Kindern und Ehepartnern versteckt ?

Mein verstorbener Mann war auch so ein Geschenkeverstecker. Neulich habe ich aus dem Keller die Kartons mit der Weihnachtsdeko geholt. Und weil ich eine Lichterkette suchte und wegen Corona jede Menge Zeit hatte, habe ich für den nächsten Sperrmüll angefangen, ein wenig auszumisten. Im Schrank ein Schnellkochtopf aus der Zeit, als unsere Tochter noch zu Hause lebte, an die 30 Jahre her. Nach einigen Mühen mit dem Öffnen fand ich drinnen eine Tüte mit dem Logo einer ehemaligen Neulußheimer Metzgerei. Drinnen schön verpackt mit Schlupf und Schleife das Weihnachtsgeschenk meines Mannes für unsere damalige 16-jährige Tochter – eine Armbanduhr.

Glauben Sie mir, ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. Mein lieber Ehemann hatte am Weihnachtsabend das Geschenk gesucht und nicht gefunden. Dicke Luft an Heiligabend. Tatverdächtigt war natürlich ich, die die Metzgertüte wohl mitsamt der Uhr im Weihnachtstrubel entsorgt hätte.

Jetzt nach 30 Jahren ist das Design der Armbanduhr so ziemlich out und aus dem damaligen Teenager eine verheiratete Frau geworden. Meine Tochter wird sich sicher über das verspätete Weihnachtsgeschenk ihres Vaters freuen.

Und mein Tipp für Geschenkeverstecker: Machen Sie sich eine Liste, wo was versteckt ist. Eine Kopie der Liste am besten noch in einer Cloud deponieren. Schnellkochtöpfe sind da weniger geeignet.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 04.12.2020