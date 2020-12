Ein Hauch von Banksy

Neulußheim.Der Ort schmückt sich offiziell mit der Bezeichnung „Vier-Sterne-Gemeinde“, aber es liegt auf der Hand – eine Metropole ist er dadurch noch nicht. Doch in diesen Tagen zeichnet ein anonymer Künstler in der Art von Banksy für ein Stück Weltstadtflair in den Straßen der Gemeinde verantwortlich.

Ein über beide Backen strahlender Engel – hätte er eine Dienstmütze auf, könnte man ihn auch für den bekannten Himmelsbewohner aus der bayerischen Metropole halten, was er mit seinem roten Haarschopf energisch von sich zu weisen scheint, hält ein Schild in den Händen und wünscht den Betrachtern ein „frohes Fest“. Unbedingt ein sympathisches Kerlchen und obendrein eine nette Geste des unbekannten Künstlers. Denn seine Anonymität teilt er mit dem berühmten Graffitikünstler.

Auch Bürgermeister Hoffmann ist nicht bekannt, aus wessen Feder die Grußbotschaften stammen, die an immer mehr Stellen im Ort auftauchen. Einen Verdacht hat er auf jeden Fall – für zweckdienliche Hinweise ist er dankbar. aw

