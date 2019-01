Ein Konservator steht am Herd

Neulussheim.Eines der Leibgerichte unserer schwäbischen Nachbarn sind Linsen mit Spätzle. Was den Zugereisten ein eher bedenkliches Stirnrunzeln wegen der Kombination erzeugt, ist in Neulußheim bereits als schmackhaftes vegetarisches Essen angekommen, wenn man die Saitenwürstel weglässt.

Auf vielfachen Wunsch hatte das Küchenteam unter der Leitung von Gerda Schellenberger und Dr. Ralf Wagner deshalb dieses Gericht wieder auf die Speisekarte genommen. Für Nichtvegetarier auch mit Wurst. Das frische Gemüse wurde erneut vom Bauer Merz gestiftet, was immer dankbar entgegen genommen wird.

Helfer seit Beginn

Auf Anregung der Mittagsgäste, stellen wir einige Helfer aus dem Team vor, die ehrenamtlich dieses Projekt unterstützen. Seit Beginn des Projekts 2015 ist Dr. Ralf Wagner, der in seinem Berufsleben Konservator für Kunstgeschichte der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg ist und in jungen Jahren Koch gelernt hat, für das Projekt tätig. Gerda Schellenberger, ehemalige Chemielaborantin, ergriff später den Beruf der Hauswirtschafterin. Also eine perfekte Teamleitung für das Kirchenprojekt. Pfarrerin Katharina Garben spricht zu Beginn des Essens das Tischgebet. Vertreten wird sie bei Bedarf von Josef Schellenberger.

Bevor die Mittagsgäste im voll besetzten Gemeindehaus Linsen mit Spätzle, etwas abgewandelt mit Fleischwurst statt Saitenwürstel serviert bekamen, sprach Pfarrerin Katharina Garben aus der Jahreslosung 2019 „Sucht den Frieden und jagt ihm nach“ das Tischgebet.

Fein abgeschmeckt vom Küchenteam wurden die gefüllten Teller an die 70 Gäste verteilt, wobei vom Serviceteam darauf geachtet wurde, dass immer mal mit einer anderen Tischreihe Servieren begonnen wurde und die Gäste auch mit Wasser oder Apfelsaftschorle bestens versorgt wurden. Abschluss des Essen war dann ein frischer Obstsalat.

Am Freitag, 25. Januar, 12 Uhr steht auf der Speisekarte Putengeschnetzeltes, Reis, Salat und als Dessert eine Stracciatella-Creme. Das „Gemeinsam statt einsam“-Team freut sich auf viele nette Mittagsgäste und lädt deshalb schon heute für die kommende Woche ein.

Gehbehinderte Neulußheimer können den Holdienst in Anspruch nehmen. Anmeldung bis donnerstags vor dem Essenstermin bei Familie Schellenberger, Telefon 06205/3 22 41. rhw

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 19.01.2019