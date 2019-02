Ein kulinarischer Besuch in der Pfalz

Neulußheim.Mit jeweils drei Bitten, Fragen, Übungen, drei Büchern und drei Dingen, die man besser meiden sollte sowie Wünsche für gute Freunde: „Flügel für ein leichtes Herz, Licht für einen weiten Weg und ein Zelt für die Sehnsucht“ sprach Pfarrerin Katharina Garben das Eingangsgebet bei der Reihe „Gemeinsam statt einsam“.

Natürlich hat es an diesem Freitag wieder genauso gut geschmeckt wie an den vorherigen fünf Mittagstischen. Gab des doch Hockenheimer Leberknödel, die die Firma Cornelius aus dem Talhaus für das Projekt zur Verfügung gestellt hatte. Eine noble Geste der Geschäftsleitung, die zu loben ist und die wieder dankbar entgegengenommen wurde. Und dazu Qualität, die schon letztes Jahr begeisterte. Die Leberknödel blieben aber nicht allein auf dem Teller. Sauerkraut und Kartoffelstampf kamen noch dazu. Und was passte dann später bestens dazu? Ein liebevoll vorbereitetes heißes Birnencrumble. Klar, die Pfälzer Küche ist bekannt.

Auf Frische wird Wert gelegt

Gemeindediakon Jascha Richter, der im vergangenen Jahr seine erste Begegnung mit Leberknödeln hatte, nahm ebenso am Tisch Platz wie Pfarrerin Lena Hupas aus Leimen. Auch sie lobte dieses Projekt und ließ es sich wie alle Gäste schmecken.

Stammgast Helmut Eisinger hat immer Freude, wenn sein kleiner Urenkel Felix neben ihm sitzt und wie ein Großer das Essen verputzt und dabei verschmitzt auf Opas Nachtisch schaut. Heute fehlte Felix und Opa Eisinger hatte sein Dessert allein für sich.

Bei den zubereiteten Essen legt das Team viel Wert auf frische und regionale Produkte. Alles wird morgens vom Küchenteam zubereitet. Gerda Schellenberger, Barbara Weber, Dagmar Engelhardt, Ulla Kilian und Christa Brenner achten darauf, dass alles rechtzeitig fertig ist und schnell auf die Teller kommt. Das Serviceteam mit Bruno Schmidt, Jutta Fischer, Karin Ruinies-Hennig, Claudia Hörger und Renate Hettwer stehen vor der Ausgabe bereit, um die Speisen schnell zu servieren. Agnes Schmidt achtet dabei darauf, dass die Teller perfekt aussehen und kein Soßenspritzer auf dem Tellerrand zu sehen ist.

Am Freitag um 12 Uhr stehen Sauerbraten, Knödel und Rotkraut auf dem Speiseplan. Und als Dessert ist eine Schwarzwaldcreme geplant. Am Freitag, 1. März, heißt es dann, vom Projekt Abschied zu nehmen. Acht Wochen, die viel zu schnell vorbei gingen. rhw

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 19.02.2019