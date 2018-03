Anzeige

Neulußheim.Zum Ehrungsnachmittag hatte der SPD-Ortsverein ins Haus der Feuerwehr eingeladen. Vorsitzende Miriam Walkowiak begrüßte Gäste, Mitglieder und die Jubilare, die an diesem Nachmittag geehrt werden sollten. Ein besonderer Gruß galt dem Bundestagsabgeordneten Dr. Lars Castellucci, der gemeinsam mit den Vorsitzenden Miriam Walkowiak und Jutta Menssen die Ehrungen vornahm.

Anlässlich der anstehenden Abstimmung der Mitglieder über den Entwurf des Koalitionsvertrags, bestand vorab für die Mitglieder des Ortsvereins die Möglichkeit, sich über den Fahrplan und die Vorgehensweise zur kommenden Abstimmung zu informieren. Mit einer kleinen Bildpräsentation wurde das Wahlprozedere erläutert. Selbstverständlich geschieht die Auszählung der Wahlbriefe unter notarieller Aufsicht. Die Wahlbriefe sollten möglichst bis zum 27. Februar zur Post gegeben werden, damit dieser rechtzeitig bis zum 2. März beim Parteivorstand ankommen.

Die Geehrten Für 25 Jahre in der SPD erhielten Regina Erb, Anette Weißbrod-Haaß, Monika Molitor-Petersen, Gisela Jahn und Walburga Schäfer Urkunde und Anstecknadel.

Die Gefühle als Parteimitglied seien derzeit zwiespältig, so Miriam Walkowiak. „Zum einen bin ich stolz auf die Partei, die sich nicht scheut, kontrovers um Inhalte zu ringen, und die als einzige Partei ihren Mitgliedern wirklich wichtige Entscheidungen zur direkten Abstimmung vorlegt. Für die personellen Querelen in der vergangenen Woche in Berlin um Regierungs- und Parteiämter konnte man sich als Mitglied aber nur schämen“, so die Vorsitzende.